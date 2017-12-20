صيني يصاب بالشلل بعد استخدام الجوال ليومين متواصلين

وتابع الموقع، أن بعد يومين كاملين من ممارسة الألعاب شعر الشاب، الذي لم يتم الإفصاح عن ذكر اسمه، بألم شديد وتصلب في رقبته، وفي لحظات معدودة أصيب بالشلل التام، وبعد أن تم نقله إلى المستشفى وإجراء الفحوصات اللازمة تبين من خلال أشعة الرنين المغناطيسي إصابته بالشلل الرباعي.
وأرجع الطبيب المعالج للشاب حالة الشلل التي أصيب بها إلى تجلط الدم داخل تجويف العمود الفقري ما أدى إلى الضغط على الحبل الشوكي، وأضاف الطبيب أن حالة الشلل التي وصل إليها الشاب كانت نتيجة طبيعية لاستخدام الجوال طيلة الوقت.
وتطلبت الحالة التدخل الجراحي العاجل لإزالة تجلط الدم، والسماح له بالسريان مرة أخرى في مساراته الطبيعية لإعادة الحياة إلى الأطراف.
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