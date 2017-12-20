صيني يصاب بالشلل بعد استخدام الجوال ليومين متواصلين

أصيب رجل صيني يبلغ من العمر 29 عامًا بالشلل الرباعي بشكل مفاجئ بعد أن قضى يومين متتابعين في استخدام الهاتف الجوال.

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وذكر موقع news.sina الصيني أن الشاب الصيني المصاب عكف على ممارسة ألعاب الهاتف الجوال محملقًا في شاشته على مدار 48 ساعة، ورغم أنه اعتاد ممارسة تلك الألعاب بهذا الشكل الهستيري طوال الوقت، إلا أن المرة الأخيرة جاءت بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير.

وتابع الموقع، أن بعد يومين كاملين من ممارسة الألعاب شعر الشاب، الذي لم يتم الإفصاح عن ذكر اسمه، بألم شديد وتصلب في رقبته، وفي لحظات معدودة أصيب بالشلل التام، وبعد أن تم نقله إلى المستشفى وإجراء الفحوصات اللازمة تبين من خلال أشعة الرنين المغناطيسي إصابته بالشلل الرباعي.

وأرجع الطبيب المعالج للشاب حالة الشلل التي أصيب بها إلى تجلط الدم داخل تجويف العمود الفقري ما أدى إلى الضغط على الحبل الشوكي، وأضاف الطبيب أن حالة الشلل التي وصل إليها الشاب كانت نتيجة طبيعية لاستخدام الجوال طيلة الوقت.

وتطلبت الحالة التدخل الجراحي العاجل لإزالة تجلط الدم، والسماح له بالسريان مرة أخرى في مساراته الطبيعية لإعادة الحياة إلى الأطراف.