فلكي سعودي يكشف عن أطول ليالي الشتاء للعام الحالي

أعلن باحث فلكي أن ليلة الجمعة المقبلة ستكون ليلة الشتاء الأطول هذا العام، والتي يبدأ فيها فصل الشتاء فلكيا بشكل عام على نصف الكرة الشمالي.

© Sputnik. Konstantin Chalabov الطب يؤكد: لا تكن وحيدا في الشتاء حتى لا تموت

وصرح الباحث الفلكي ملهم بن محمد هندي، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، لصحيفة "سبق" السعودية، أنه سيظهر لنا تغير ميل الشمس من الشمال صيفا إلى الجنوب شتاء، وذلك ضمن حركة الأرض حول الشمس، وبسببها تتعاقب الفصول الأربعة، ويتغير طول النهار والليل، فيطغى أحدهما على الآخر.

وتابع هندي "الشمس تصل لأقصى ميل لها جنوبا مغرب يوم غد الخميس 21 ديسمبر/ كانون الأول، الساعة الـ7:28 م بتوقيت مكة، ولحظة وصول الشمس لقيمة ميلها القصوى جنوبًا تنقلب حركة الشمس الظاهرية لتتحول نحو الشمال؛ لذا يسمى هذا اليوم بيوم الانقلاب الشتوي".

وأشار الباحث الفلكي إلى أن سبب هذه الحركة الظاهرية للشمس يعود لميلان محور الأرض على مدارها بمقدار 23.5 درجة.

وأوضح "لذلك تختلف المناطق المواجهة للشمس خلال فصلي الشتاء والصيف. وخلال الانقلاب الشتوي يكون النصف الجنوبي هو المواجه للشمس، والنصف الشمالي بعيدًا عنها؛ لذلك تكون أشعة الشمس مائلة على النصف الشمالي؛ فتقل درجات الحرارة".

وقال "تغرب الشمس يوم الانقلاب الشتوي (الخميس) من أقصى نقطة لها جنوبا، وتبدأ المناطق الشمالية للأرض بأطول الليالي؛ إذ تكون ليلة الانقلاب الشتوي أطول ليلة على المدن شمال خط الاستواء، والأقصر نهارا خلال العام".

وستصل عدد ساعات النهار في مدينة مكة المكرمة إلى 10 ساعات و50 دقيقة، وليلها 13 ساعة و10 دقائق، وطول النهار في الرياض 10 ساعات و37 دقيقة، وطول ليلتها 13ساعة و23 دقيقة.