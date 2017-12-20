إيلون ماسك ينشر رقم هاتفه الشخصي في تغريدة بالخطأ

كسر رجل الأعمال والمخترع الأمريكي، إيلون ماسك، قواعد الأمان الإلكتروني البدائية، وذلك بعد أن نشر رقم هاتفه الشخصية عبر حسابه على موقع تويتر، الذي يتابعه نحو أكثر من 16 مليون و700 ألف مستخدم.

© REUTERS/ Shu Zhang إيلون ماسك: الروبوتات القاتلة ليست خيالا وما يفهمه زوكربيرغ عنها محدود

وقالت شبكة CNBC الأمريكية إن ماسك ارتكب خطأ بنشر رقم هاتفه الشخصي في تغريدة، كان يقصد توجيهها إلى المبرمج الأمريكي جون كارماك، ولم يلبث ماسك أن سارع بحذف التغريدة إلا أن ملايين المتابعين له كانوا قد فطنوا إلى هذا الخطأ.

وكشفت الشركة الأمريكية عن أنه بمحاولة الاتصال بالرقم الذي نشره ماسك في تغريدته لم يجب ماسك بل استمعوا إلى رسالة ترحيب مسجلة.

في سياق منفصل، كان ماسك قد صعد من حربه الكلامية في مجال التكنولوجيا مع الملياردير المنافس له مارك زوكربيرغ بشأن ما إذا كان الروبوت أو الإنسان الآلي سيصبح ذكيا بما يكفي لقتل من قام بصنعه من البشر.

وقال ماسك في تغريدة عن زوكربيرغ، مؤسس شركة "فيسبوك"، إن "فهمه للموضوع محدود". وماسك هو الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا" لصناعة السيارات الكهربائية وشركة "سبيس إكس" للصواريخ. بحسب ما ذكرته "رويترز".