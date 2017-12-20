إيلون ماسك ينشر رقم هاتفه الشخصي في تغريدة بالخطأ

وكشفت الشركة الأمريكية عن أنه بمحاولة الاتصال بالرقم الذي نشره ماسك في تغريدته لم يجب ماسك بل استمعوا إلى رسالة ترحيب مسجلة.
في سياق منفصل، كان ماسك قد صعد من حربه الكلامية في مجال التكنولوجيا مع الملياردير المنافس له مارك زوكربيرغ بشأن ما إذا كان الروبوت أو الإنسان الآلي سيصبح ذكيا بما يكفي لقتل من قام بصنعه من البشر.
وقال ماسك في تغريدة عن زوكربيرغ، مؤسس شركة "فيسبوك"، إن "فهمه للموضوع محدود". وماسك هو الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا" لصناعة السيارات الكهربائية وشركة "سبيس إكس" للصواريخ. بحسب ما ذكرته "رويترز".
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