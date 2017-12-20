5 أفلام عائلية في دور السينما السعودية قريبا

وأعلنت هيئة الإعلام المرئي والمسموع في السعودية، اليوم الأربعاء 20 ديسمبر/ كانون الأول، قائمة من خمسة أفلام تعرضها صلات السينما بعد انطلاقها.

وتشمل القائمة 5 أفلام عائلية، هي " Alpha" والذي يدور حول العصر الجليدي، وفيلم عن مغامرات طفلة في الفضاء هو " A Wrinkle in Time"، وفيلم " Rampage" لبطله دوين جونسون والذي تدور أحداثه في الثمانينات.

فيلم الرسوم الذي تنتجه استديوهات بيكسار " Incredibles 2" هو الفيلم الرابع حسب الهيئة.

أما الفيلم الخامس فهو الجزء الجديد من سلسلة "الحديقة الجوراسية" (Jurassic World: Fallen Kingdom).