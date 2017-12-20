5 أفلام عائلية في دور السينما السعودية قريبا

وتشمل القائمة 5 أفلام عائلية، هي " Alpha" والذي يدور حول العصر الجليدي، وفيلم عن مغامرات طفلة في الفضاء هو " A Wrinkle in Time"، وفيلم " Rampage" لبطله دوين جونسون والذي تدور أحداثه في الثمانينات.
فيلم الرسوم الذي تنتجه استديوهات بيكسار " Incredibles 2" هو الفيلم الرابع حسب الهيئة.
أما الفيلم الخامس فهو الجزء الجديد من سلسلة "الحديقة الجوراسية" (Jurassic World: Fallen Kingdom).
This was my fav arcade game as a kid. Today George is my best bud and we're proud to give you our #RampageMovie trailer. #BigMeetsBigger 🦍🐊🐺 pic.twitter.com/JHcCevZ1bI— Dwayne Johnson (@TheRock) November 16, 2017
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