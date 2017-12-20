مانيكان ترامب المتحدث في ديزني لاند (فيديو)

وضع مانيكان الرئيس الأمريكي في قاعة تعرف بـ"قاعة الرؤساء"، حيث يتم فيها عرض مانيكانات خاصة بالرؤساء السابقين.
وذكر المسؤولون عن ديزني بأن الرئيس الأمريكي قد أرسل بنفسه الخطاب الذي كتبه والذي سيقوم المانيكان بترديده ويتحدث فيه عن روح وقيم الشعب الأمريكي.
كما كان قد وضع، في وقت سابق، في إحدى الحدائق الكبرى في مانهاتن تمثال لترامب وهو يطعم الطيور.
The Hall of Presidents at the Magic Kingdom Park at Disney World in Florida is reopening today — featuring a new robot President Donald Trump https://t.co/FQ0IEXHCUa pic.twitter.com/6cMRr9uRT3— CNN (@CNN) ١٩ ديسمبر، ٢٠١٧
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