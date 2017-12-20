مانيكان ترامب المتحدث في ديزني لاند (فيديو)

وضع في مدينة الألعاب المعروفة باسم ديزني لاند في ولاية فلوريدا الأمريكية مانيكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما نقلت قناة "سي إن إن " الأمريكية.

وضع مانيكان الرئيس الأمريكي في قاعة تعرف بـ"قاعة الرؤساء"، حيث يتم فيها عرض مانيكانات خاصة بالرؤساء السابقين.

وذكر المسؤولون عن ديزني بأن الرئيس الأمريكي قد أرسل بنفسه الخطاب الذي كتبه والذي سيقوم المانيكان بترديده ويتحدث فيه عن روح وقيم الشعب الأمريكي.

كما كان قد وضع، في وقت سابق، في إحدى الحدائق الكبرى في مانهاتن تمثال لترامب وهو يطعم الطيور.