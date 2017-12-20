محكمة العدل الأوروبية لسائقي برشلونة: أوبر شركة نقل ركاب

أصدرت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الأربعاء 20 ديسمبر/ كانون الأول، قرارا بشأن شركة أوبر.

ومنحت المحكمة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حق تنظيم خدمات "الشركة".

وقالت المحكمة في بيان لها، صباح اليوم، إن "خدمات مثل التي تقدمها أوبر يجب أن تُصنف كخدمات في مجال نقل الركاب"، مضيفة "يجب تنظيم عملها مثلما تٌنظم شركات سيارات الأجرة"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.

وصدر الحكم بناء على شكوى من رابطة سائقي التاكسي في برشلونة، الذي تقدموا بهذا الطلب من أجل منع عمل شركة أوبر في المدينة الأسبانية.