بريطانيا تقترب من اتباع تقنية إذابة الجثث بدلا من دفنها أو حرقها

أعلنت شركة بريطانية عن قرب البدء في استخدام تقنية جديدة داخل المملكة المتحدة، تعمل على إذابة جثث الموتى بدلا من دفنها أو حرقها.

© Photo/ Pixabay العثور على جثث المئات من أسماك القرش في إيران

ووفقا لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية، أوضحت شركة "ريزوماشين" عبر موقعها الإلكتروني أن إذابة جثث الموتى "صديق للبيئة".

وأكدت الشركة أنه تم الاستعانة بالأسلوب الجديد على أكثر من 2000 حالة في بلدان عديدة، واصفة إياه بأنه من الأكثر ريادة وأمانا.

ويتم الاستعانة بهذه الطريقة في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، حتى أن إحدى الشركات الكندية أعلنت تشييدها 200 منشأة لاذابة جثث الموتى خلال العام الماضي.

ويعتمد إسلوب إذابة الجثث على الاستعانة بمادة كيميائية وحرارة وضغط لإذابتها وتحويلها إلى عظام في أقل من ثلاث ساعات.

وشددت الشركة على أن الأسلوب الجديد أثبت أنه صديق للبيئة.

وعلى الرغم من كافة الضمانات التي قدمتها الشركة لتثبت أن الأسلوب الجديد غير ضار على البيئة، ترفض هيئة المياه في بريطانيا تصريف الجثث المذابة في المياه، لما يشكله من خطر على البيئة.

وردت الشركة على أن الأسلوب العلمي الجديد يسرع فقط من عملية التفسخ التي تحدث عقب الدفن، مؤكدة أن المخلفات السائلة يتم التخلص منها قبل إلقائها في مياه الصرف.