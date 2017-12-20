مذيعة تستقيل من عملها...والسبب زميلها

أعلنت مذيعة أمريكية، استقالتها من عملها في إحدى القنوات التلفزيونية الشهيرة، بعد مرور عشر سنوات على عملها فيها.

ذكرت كات سادلر مؤخرا، عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، أنها قررت أن تترك عملها في قناة "E!" الترفيهية الأمريكية، بعدما لاحظت أن زميلها جايسون كينيدي، ينال أجرا أكثر منها.

وأشارت لمتابعيها، أنها اكتشفت أن كينيدي، ينال ضعف أجرها، خلال السنوات الماضية، وأنها طلبت مع فريق عملها من القناة أن يتضاعف أجرها مثله، ولكنها كانت دائما ما تتجاهلها.

Catt Sadler leaves E! News after learning co-host Jason Kennedy earns 'double' her salary https://t.co/pSGtKtHqmr pic.twitter.com/J6TverRmSZ — Yahoo Entertainment (@YahooEnt) December 20, 2017

وقالت: "لقد عملت لعقدين من الزمان في القناة، وبدأت العمل فيها، في نفس الفترة التي عمل فيها زميلي جايسون كينيدي، والذي بالمناسبة أحبه، ودائما ما أشير إليه بأنه "زوجي على شاشة التلفزيون".

وبينما أكدت كات سادلر، بأنها لا ترغب في مغادرة المحطة، التي بدأت منها مشوارها المهني، فإنها لفتت إلى أنها اتخذت قرارها النهائي بمغادرتها، والبحث عن تغيير جديد في حياتها المهنية.

ولم تعلق قناة "E!" حتى الآن، بشأن إعلان مذيعتها كات سادلر، بإعلان استقالتها.