إيمينم مهاجما دونالد ترامب: يجعل دمي يغلي

فتح مطرب الراب الأمريكي، إيمينم، النار مؤخرا على رئيس بلاده، دونالد ترامب، وشن هجوما عليه، أثناء مقابلة تلفزيونية أجريت معه.

وأشار إيمينم في لقائه مع مجلة "فالشار"، إلى أن ترامب يجعل دمه يغلي، وتوقع بأن أمريكا لن تتقدم أبدا، طالما هو المسؤول عن إدارتها.

وقال إنه كان متفائلا خيرا في دونالد ترامب، في البداية، لاعتقاده أن تولي ملياردير حكم البلاد، سيكون بمثابة صوتا جديدا في السياسة الأمريكية، ولكن خاب ظنه، بعد سماعه لأول خطاب رسمي له.

وكان دونالد ترامب، قد وصف في خطابه المهاجرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، من الجنسية المكسيكية، بأنهم مجرمين ومغتصبين.

وتابع إيمينم، صاحب أغنية "8 Mile" الشهيرة: "ما يفعله دونالد ترامب الآن هو أنه يوقع الناس ببعضها البعض، وبشكل مخيف جدا، إن انتخابه كان خيبة أمل بالنسة لي، بشأن حالة البلاد".

© Sputnik. Irina Kalashnikova سياسي روسي: ترامب يدق طبول الحرب

وأردف عن ترامب: "هو يجري غسيل مخ للمواطنين الأمريكيين، وأن من يدعمونه هم من أقل من يهتم بأمرهم في الواقع، هم لا يدركون هذا من جانبهم".

ويذكر أن أحدث ألبومات إيمينم الغنائية "Revival"، يتناول في مضمونه هجوما على دونالد ترامب، فيقول في إحدى أغنياته عنه: "هذا الشخص نادرا ما ينام، فكل ما يفعله هو متابعة قناة

"فوكس نيوز"، ويكرر ما تقوله مثل الببغاء".