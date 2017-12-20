إيمينم مهاجما دونالد ترامب: يجعل دمي يغلي

وقال إنه كان متفائلا خيرا في دونالد ترامب، في البداية، لاعتقاده أن تولي ملياردير حكم البلاد، سيكون بمثابة صوتا جديدا في السياسة الأمريكية، ولكن خاب ظنه، بعد سماعه لأول خطاب رسمي له.
وكان دونالد ترامب، قد وصف في خطابه المهاجرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، من الجنسية المكسيكية، بأنهم مجرمين ومغتصبين.
وتابع إيمينم، صاحب أغنية "8 Mile" الشهيرة: "ما يفعله دونالد ترامب الآن هو أنه يوقع الناس ببعضها البعض، وبشكل مخيف جدا، إن انتخابه كان خيبة أمل بالنسة لي، بشأن حالة البلاد".
ويذكر أن أحدث ألبومات إيمينم الغنائية "Revival"، يتناول في مضمونه هجوما على دونالد ترامب، فيقول في إحدى أغنياته عنه: "هذا الشخص نادرا ما ينام، فكل ما يفعله هو متابعة قناة
"فوكس نيوز"، ويكرر ما تقوله مثل الببغاء".
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