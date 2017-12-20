وصلة مزاح بين أحمد حلمي ورامز جلال حول "رغدة"

دارت وصلة مزاح بين الممثلين المصريين، أحمد حلمي ورامز جلال، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وتمحور مزاح أحمد حلمي ورامز جلال، حول أحدث أفلام الأخير، والذي يحمل اسم "رغدة متوحشة"، ويجسد في أحداثه دور امرأة.

بِسْم الله توكلنا علي الله والله المستعان واللهم صلي وسلم وبارك علي سيدنا محمد وعلي اله وصاحبه وسلم وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر#رغدة_متوحشة pic.twitter.com/04ueb4T48f — Ramez Galal (@ramezgalal) December 18, 2017

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© AFP 2017/ ANWAR AMRO بالصور... أكثر 10 مشاهير عرب متابعة من الجمهور على "إنستغرام" في 2017

يذكر أن هناك فيلما مصريا، يحمل اسم "رغبة متوحشة"، وهو من إنتاج عام 1992، ومن بطولة نادية الجندي، ومحمود حميدة، ومن إخراج خيري بشارة.

ومازح أحمد حلمي رامز جلال بهذه التغريدة: " مبرووووووك يارامززززز.. ويارب بالتوفيق والنجاح وان شاء الله تحقق كل رغداتك".

ومن جانبه، رد رامز جلال على أحمد حلمي، وعبر له عن رغبة يتمنى أن تتحقق: "ماردودالك فى الأفلام يا ابو سليم ومانحرمش منك وعايز أقولك إن أول رغدة ليا إني أمثل معاك".

ماردودالك فى الافلام يا ابو سليم ومانحرمش منك 😀 وعايز اقولك ان اول رغدة ليا انى امثل معاك 😀 — Ramez Galal (@ramezgalal) December 20, 2017

​وكان اسم برنامج رامز جلال للمقالب "رامز تحت الأرض"، من بين الموضوعات الأكثر يحثا عنها على محرك البحث الأمريكي "غوغل"، في مصر والمملكة العربية السعودية، خلال عام 2017.

بينما اندرج اسم أحمد حلمي، في قائمة أكثر المشاهير العرب، متابعة من جانب الجمهور على "إنستغرام"، خلال عام 2017.