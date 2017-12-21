قائمة بأكثر التغريدات العربية رواجا على "تويتر" في 2017

تعرف على أكثر التغريدات العربية، التي لاقت رواجا خلال عام 2017، بإعادة تغريدها عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

الملك سلمان عبد العزيز

نالت تغريدة ملكة السعودية، سلمان بن عبد العزيز، والتي هنأ فيها شعبه بالعيد الوطني السعودي على 351 ألف إعادة تغريد.

وكتب الملك سلمان في تغريدته: "كل عام وبلادنا بخير وعزة ومجد، وستبقى المملكة حصنًا قويًّا لكل محب للخير، ومحب لدينه ووطنه".

كل عام وبلادنا بخير وعزة ومجد، وستبقى المملكة حصنًا قويًّا لكل محب للخير، ومحب لدينه ووطنه.

— سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) September 23, 2017

وجاءت تغريدة أخرى للملك سلمان بن عبد العزيز، في المركز الثاني، بـ 231 ألف تغريدة، والتي هنأ فيها بحلول عبد الفطر.

وغرد: "أهنئكم بعيد الفطر السعيد، وأدعو الله أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وعزتها ووحدتها وتكاتف أبنائها، وكل عام وأنتم بخير".

أهنئكم بعيد الفطر السعيد، وأدعو الله أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وعزتها ووحدتها وتكاتف أبنائها، وكل عام وأنتم بخير. — سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) June 25, 2017

محمد هنيدي

حققت تغريدة الممثل الكوميدي المصري، محمد هنيدي، 113 ألف إعادة تغريدة، والتي أكد فيها لمتابعيه بأنه سيقدم جزءا ثانيا من فيلمه الشهير "صعيدي في الجامعة الأمريكية" 100 ألف إعادة تغريد.

​

محمد بن راشد

حققت تغريدة حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 78 ألف إعادة تغريد، والتي هنأ فيها المنتخب السعودي بالتأهل لمونديال روسيا لكرة القدم 2018.

وغرد الشيخ محمد للمنتخب السعودي: "ألف مبروك صعود رجال المملكة.. رجال سلمان لمونديال ٢٠١٨. منتخب يستحق أن يمثل العرب..ألف مبروك لخادم الحرمين الشريفين وللشعب السعودي الحبيب".

ألف مبروك صعود رجال المملكة.. رجال سلمان لمونديال ٢٠١٨. منتخب يستحق أن يمثل العرب..ألف مبروك لخادم الحرمين الشريفين وللشعب السعودي الحبيب pic.twitter.com/OLzXHAjzoq — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 5, 2017

​

السماح للمرأة بالقيادة

حققت تغريدة وزارة الخارجية السعودية، بشأن الإعلان عن القرار الملكي حول السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارات 24 ألف إعادة تغريد.

Saudi Arabia allows women to drive — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) September 26, 2017

​

عيد ميلاد الشيخ زايد

حققت تغريدة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة مرور مائة عام على مؤسس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 8.1 ألف إعادة تغريد.

وغرد الشيخ محمد عن الشيخ زايد: "مائة عام مرّت على ميلاد قائد، وأب، وباني أمة ومؤسس دولة.. مائة عام سيحفظها التاريخ.. وسيخلدها الشعب وستلهم الأجيال لمئات السنين القادمة".

مائة عام مرّت على ميلاد قائد، وأب، وباني أمة ومؤسس دولة.. مائة عام سيحفظها التاريخ.. وسيخلدها الشعب وستلهم الأجيال لمئات السنين القادمة pic.twitter.com/5T0DkKG5pQ — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 5, 2017

​