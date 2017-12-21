بعد تصنيفها بأنها الأسوأ في 2017...لا تستخدم هذه الكلمات السرية لأجهزتك

إذا كانت معجبا كبيرا بأفلام "حرب النجوم"، فلا تفكر في جعل "Star Wars" كلمة سرية لفتح لأجهزتك الإليكترونية.

وبحسب القائمة ، التي نشرتها شركة "سبلاش داتا" مؤخرا، والمعنية في المقام الأول بإدارة الكلمات السرية، فإن كلمة "Star Wars"، جاءت في المركز الـ 16، ضمن أسوأ "كلمات سرية" لعام 2017، وفقا لموقع "ذا راب".

ويقول رئيس شركة "سبلاش داتا"، مورغان سلاين في هذا الإطار: "على الرغم من أن أحدث أجزاء "Star Wars" هو إضافة حقيقية للسلسلة السينمائية الشهيرة، إلا أنها وللأسف من أخطر الكلمات السرية لعام 2017، وذلك لأن الهاكرز يستخدمون كلمات سرية مستوحاة عن أعمال شعبية وأسماء لرياضات، لإدراكهم جيدا أن الجمهور يختارها لسهولة حفظها".

وبدأ عرض الجزء الثامن من أفلام "Star Wars"، بعنوان "The Last Jedi" من نهاية الأسبوع الماضي، وحقق ثاني أعلى افتتاحية في التاريخ، في شباك التذاكر الأمريكية المحلية.

واعتلى الرمز "123456" قائمة "أسوأ كلمات السر لعام 2017"، بينما جاء في المركز الثاني كلمة "password"، و"12345678" في المركز الثالث، بينما جاءت كلمة "Iloveyou" في المركز العاشر، و"lakers" في المركز الـ 37.