بعد شائعات...شقيقة كيم كارداشيان تؤكد هذا الخبر

بعد أشهر من نفيها لها، خرجت كلوي كارداشيان، الشقيقة الصغرى لعارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، الأربعاء، 20 ديسمبر/كانون الأول، لتؤكد خبر حملها.

وأكدت كارداشيان، الخبر، عبر صورة شاركتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" لبطنها المنفوخ، والتي ذكرت فيها أنها تنتظر أول طفل لها من صديقها، لاعب كرة السلة الكندي تريستان تومسون.

KHLOE KARDASHIAN IS PREGNANT!!!! I AM SO HAPPY FOR HER ITS TRULY WHAT SHE DESERVES ❤❤❤ pic.twitter.com/45vuZC7ZR3 — ғᴇᴍᴀʟᴇ ʀᴀᴘ ʀᴀᴅᴀʀ 💋 (@FemaleRapRadar) December 20, 2017

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وقالت كارداشيان البالغة من العمر 33 عاما، مع الصورة إنها شاكرة، وتشعر بأحاسيس ممزوجة، ما بين الحماسة والعصبية والحرص والسعادة الغامرة والخوف والخوف، ووصفت حملها بأنه "حلمها الأكبر".

وكلوي كارداشيان هي الشقيقة الأصغر لكيم كارداشيان، وتعمل كعارضة أزياء، ونجمة تليفزيون واقع، وسيدة أعمال، وسبق لها وأن زارت عدد من الدول الخليجية، منها إمارة دبي.

وترددت شائعة حمل كلوي كارداشيان خلال الأشهر الماضية، ولكنها أوضحت في صورتها التي شاركتها مع متابعيها، بأنها احتفظت بخبر حملها سرا، لكي تتمكن من التمتع بالمناسبة السعيدة، بين أفراد عائلتها وأصدقائها المقربين، وبخصوصية.