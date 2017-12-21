برنامج يكشف دون عمد عن "خطأ فني" في فيلم عربي شهير

كشف البرنامج التليفزيوني "صاحبة السعادة" وعن دون عمد، عن وجود خطأ فني، في واحد من الأفلام العربية الشهيرة.

وعند إعادة البرنامج للقائه مع الممثلة المصرية دنيا سمير غانم، الإثنين 18 ديسمبر/كانون الأول، عبر شاشة قناة "سي بي سي" المصرية عرض وبشكل حصري مشهد محذوف من فيلمها الكوميدي "طير إنت".

والمشهد المحذوف عن عرض بطل الفيلم "أحمد مكي"، لمشاهد خاصة تجمعه بحبيبته اللبنانية "دنيا سمير غانم" على حاسوب محمول، أثناء عشائهما الرومانسي.

ولكن عند متابعة المشهد في النسخة النهائية للفيلم، فإن الحاسوب المحمول لم يكن متواجدا منذ البداية، ولكنه يظهر في نهايته، وهو متواجد على طاولة المطعم أمام دنيا سمير غانم، وذلك لعدم انتباه مخرج العمل لأدق تفاصيل المشهد الذي حذفه، وتم عرضه مؤخرا في برنامج "صاحبة السعادة".

شاهد اختفاء الحاسوب المحمول في بداية المشهد وظهوره فجأة في نهايته في النسخة النهائية من فيلم "طير إنت"

© YouTube/ screenshot مشهد من فيلم "طير إنت"

© YouTube/ screenshot مشهد من فيلم "طير إنت"

وفيلم "طير إنت"، من إنتاج عام 2009، وهو من بطولة أحمد مكي، ودنيا سمير غانم، وماجد الكدواني، ومن إخراج أحمد الجندي، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه في السينمات العربية، وهو من إنتاج إسعاد يونس، مقدمة برنامج "صاحبة السعادة".