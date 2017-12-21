بالصور...إطلالة خطيبة الأمير هاري في لقائها الأول بالملكة إليزابيث

ورصدت عدسات المصورين، الأمير هاري، وخطيبته، أثناء دخولهما قصر "باكينغهام"، للقاء الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، وعدد من أفراد الأسرة المالكة، لتناول العشاء معهم بمناسبة أعياد الكريسماس.
وتظهر ميغان في الصور، من داخل سيارة خطيبها "الرينج روفر"، وهي مرتدية لفستان أسود من الدانتيل، ويظهر لرقبتها، ويعكس ذوقها المتواضع ودبلوماسيتها، حسبما يرى عدد من خبراء الموضة.
Prince Harry and his fiancée Meghan Markle arrive for Christmas lunch at Buckingham Palace.#RoyalFans pic.twitter.com/DPO6FM1anV— Royal Fans (@Royal_Fans10) December 20, 2017
Meghan Markle and Prince Harry had themselves a merry little Christmas luncheon with Queen Elizabeth II at Buckingham Palace. https://t.co/wDeWeKz8m1 pic.twitter.com/uT4hcRlUyd— E! News (@enews) December 20, 2017
وتم إعلان خطبة الأمير هاري على ميغان ماركل، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، وسيقام زفافهما في مايو/ أيار المقبل.
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