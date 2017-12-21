بالصور...إطلالة خطيبة الأمير هاري في لقائها الأول بالملكة إليزابيث

اتجهت أنظار وسائل الإعلام العالمية، أمس، الأربعاء 20 ديسمبر/كانون الأول، نحو قصر "باكينغام"، حيث حضرت الممثلة الأمريكية ميغان ماركل، خطيبة نجل ولي العهد البريطاني، أول تجمع ملكي رسمي.

ورصدت عدسات المصورين، الأمير هاري، وخطيبته، أثناء دخولهما قصر "باكينغهام"، للقاء الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، وعدد من أفراد الأسرة المالكة، لتناول العشاء معهم بمناسبة أعياد الكريسماس.

وتظهر ميغان في الصور، من داخل سيارة خطيبها "الرينج روفر"، وهي مرتدية لفستان أسود من الدانتيل، ويظهر لرقبتها، ويعكس ذوقها المتواضع ودبلوماسيتها، حسبما يرى عدد من خبراء الموضة.

Prince Harry and his fiancée Meghan Markle arrive for Christmas lunch at Buckingham Palace.#RoyalFans pic.twitter.com/DPO6FM1anV — Royal Fans (@Royal_Fans10) December 20, 2017

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Meghan Markle and Prince Harry had themselves a merry little Christmas luncheon with Queen Elizabeth II at Buckingham Palace. https://t.co/wDeWeKz8m1 pic.twitter.com/uT4hcRlUyd — E! News (@enews) December 20, 2017

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© AFP 2017/ Andrew Cowie خطيبة الأمير هاري على خطى الأميرة ديانا

وتعتبر ميغان ماركل، هي أول خطيبة تحضر تجمع ملكي في الكريسماس، بعد نصت التقاليد الملكية البريطانية، أن شركاء أفراد الأسرة المالكة لا يتم دعوتهم لقضاء الوقت مع الأسرة كلها إلا بعد الزواج، لذا اعتبر البريطانيون أن انضمام خطيبة الأمير هاري خروجا عن البروتوكول المعتاد.

وتم إعلان خطبة الأمير هاري على ميغان ماركل، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، وسيقام زفافهما في مايو/ أيار المقبل.