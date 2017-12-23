بالفيديو..ميريام فارس توجه رسالة للسعوديات

كشفت الفنانة اللبنانية مريام فارس عن حضورها إلى المملكة العربية السعودية، قريبا، لإحياء حفل فني مخصص للسيدات بإحدى المناطق السعودية، حسبما نقلت صحيفة "عاجل" الإلكترونية.
ونشرت ميريام في حسابها عبر إنستجرام، مقطعا مصورا مدته ثوان معدودة؛ حيث وجهت خلاله رسالة قائلة: "بنات السعودية مستعدات؟".
كما عبرت ميريام عن حبها للمملكة بنشرها رمز العلم السعودي عبر حسابها الرسمي على تويتر، ما أثار التساؤلات عن موعد وموقع حفلها المقبل بالمملكة.
🇸🇦💚🇸🇦 https://t.co/XPh1RkC0Bb— Myriam Fares (@myriamfares) ٢٢ ديسمبر، ٢٠١٧
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