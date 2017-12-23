بالفيديو..ميريام فارس توجه رسالة للسعوديات

وجهت المطربة اللبنانية ميريام فارس رسالة الى بنات السعودية في فيديو مصور.

كشفت الفنانة اللبنانية مريام فارس عن حضورها إلى المملكة العربية السعودية، قريبا، لإحياء حفل فني مخصص للسيدات بإحدى المناطق السعودية، حسبما نقلت صحيفة "عاجل" الإلكترونية.

ونشرت ميريام في حسابها عبر إنستجرام، مقطعا مصورا مدته ثوان معدودة؛ حيث وجهت خلاله رسالة قائلة: "بنات السعودية مستعدات؟".

Публикация от Myriam Fares (@myriamfares) Дек 22, 2017 at 9:28 PST

كما عبرت ميريام عن حبها للمملكة بنشرها رمز العلم السعودي عبر حسابها الرسمي على تويتر، ما أثار التساؤلات عن موعد وموقع حفلها المقبل بالمملكة.