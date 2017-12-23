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17:18 23 ديسمبر/ كانون الأول 2017
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    حريق حديقة حيوان لندن

    إغلاق حديقة الحيوانات في لندن وفقدان أكل النمل

    © REUTERS/ SOCIAL MEDIA
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    تصدى أكثر من 70 رجل إطفاء لحريق في حديقة حيوان لندن اليوم السبت بعدما اندلع في مقهى ومتجر بالحديقة لكن لم ترد أنباء عن إصابة أي حيوان.

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    وقالت فرقة الإطفاء في لندن إن الحريق اندلع بعد السادسة بتوقيت جرينتش بقليل.

    ونشب الحريق بالقرب من منطقة يمكن للزوار فيها التعامل مع الحيوانات وإطعامها لكن لا يعتقد أن أي زائر مسؤول عن الحادث.

    وكتبت فرقة الإطفاء على تويتر تقول "الحريق الذي نشب في حديقة حيوان لندن تحت السيطرة الآن لكن الفرق ستظل في المكان طوال اليوم لإخماد الحريق الذي نشب في مقهى ومتجر".

    وجرى إرسال عشر عربات إطفاء إلى الحديقة الواقعة في متنزه ريجنتس بارك بوسط لندن. وقالت فرقة الإطفاء في وقت سابق إن النيران اشتعلت في نحو ثلاثة أرباع مقهى (أدفينتشر) ومتجر للهدايا.

    وذكرت إدارة الحديقة، فقد حيونان "شفاط النمل" وبدء عمليات البحث عنه.

    وحديقة حيوان لندن هي أقدم حديقة حيوان علمية الطابع في العالم ويرجع تاريخ تأسيسها إلى عام 1826 وتؤوي 20 ألفا و166 حيوانا وفقا لتقرير الجرد الخاص بها لعام 2017.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    حديقة حيوان, لندن, حريق
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