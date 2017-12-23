بالفيديو... أفضل 7 مشاهدات للأجسام المجهولة في 2017

أظهر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" ما قال إنها أفضل 7 حالات مشاهدة مصورة للأجسام الغريبة أو ما تسمى "الأطباق الطائرة المجهولة".

وظهر في الفيديو المذكور والبالغة مدته حوالي من ربع ساعة مقاطع تسجيلات مصورة لأجسام غريبة في أماكن مختلفة من العالم.

ولا يمكن تفسير ظهور هذه الأجسام إلا بعد ربطها بظاهرة الأطباق الطائرة التي لطالما شغلت الناس وخصوصا أصحاب نظرية الصحون الطائرة.