6 نصائح ماذا يجب عليك فعله إذا انفجرت عجلة السيارة أثناء القيادة

تخيل انك تقود سيارتك ومعك عائلتك على طريق سريع بسرعة 120 كم/س وفجأة سمعت صوت انفجار قوي تلاه ارتجاج شديد بالسيارة وأصوات احتكاك وضجة عالية، بالطبع فإن المفاجأة ستجعلك تتصرف بصورة غريزية وتضغط على المكابح وتحاول الخروج من الطريق، ولكن إذا فعلت هذا فإن السيارة ستدور حول نفسها وتنقلب عدة مرات، لتنتهي الرحلة السعيدة بنهاية مأساوية.

لكن ماذا إن كنت تستطيع في الحقيقة تجنب هذه النهاية المأساوية عبر إتباعك لخطوات بسيطة؟

في دراسات المؤسسات البحثية المهتمة بالمحافظة على السلامة على الطرق السريعة، أشار الباحثون إلى أن 66% من حوادث انفجار الإطارات عند السير بسرعة أعلي من 60 ميل في الساعة (97 كم/س) هي حوداث مميتة، ولكن معظم هذه الحوادث يمكن تفاديها إذا استطاع السائق التصرف بصورة صحيحة، وفقا لميدان الأخبار.

كيف نتصرف إذا انفجر أحد الاطارات ونحن نسير بسرعة عالية؟

النصيحة الأولى؛ قد بالسرعة المناسبة ابتداءً

فمهما كنت محترفاً للقيادة هناك حدود فيزيائية إذا تخطتها أي سيارة يصبح من المستحيل السيطرة عليها، فإذا انفجر الإطار عند سرعة تتراوح بين 80 و 90 كم/س سيكون الأمر أقل خطورة في حال وقوع الحادث على سرعة تتراوح بين 140 و 150 كم/س.

النصيحة الثانية؛ أبق قدمك بعيدة عن المكابح

ولا تقم بالضغط عليها نهائياً، وبالطبع فإن الأمر ليس بهذه السهولة لأن أدمغتنا مبرمجة على الضغط بقوة على المكابح في حالات الطوارئ، إلا أن استخدام المكابح في الحقيقة هو أسوأ شيء يمكنك فعله لأن هذا سيخل بتوازن المركبة أكثر ويجعلك تفقد السيطرة عليها.

النصيحة الثالثة؛ لا ترفع قدمك بسرعة عن دواسة الوقود

ولكن ببطء وبالتدريج، حيث توصي شركة ميشلان المتخصصة في صنع الإطارات بالمحافظة على نفس السرعة في البداية قبل رفع القدم عن الدواسة ببطء، فقوة السحب العكسي الناتجة عن انفجار الإطار ستقوم بمهمة المكابح وتخفف سرعة السيارة.

النصيحة الرابعة؛ ابق بمسارك ولا تحاول تغييره أو الخروج من الطريق

،ابق علي مسار مستقيم قدر الإمكان، فالإلتفاف بسيارة مع عجلة مثقوبة سيضر توازن السيارة، وإذا بدأت السيارة تنحرف باتجاه معين يجب أن تحاول إدارة مقود السيارة إلى الجانب الآخر لتحافظ على مسار مستقيم.

هذه الخطوة مهمة جداً، وإذا تجاهلتها فقد تجازف بانحراف السيارة نحو الرصيف الوسطي أو الإتجاه المعاكس.

النصيحة الخامسة؛ لا تحاول تصحيح المسار بقوة أكثر من اللازم،

أهم شيء هو المحافظة على ثبات المركبة، أي تحركات خاطفة على المقود ستتسبب بانقلاب السيارة، وحتى عندما تستعيد السيطرة على السيارة وتبدأ بالتحرك نحو منطقة لركن السيارة، قم بهذا بأقل قدر من الحركات على مقود السيارة.

النصيحة السادسة؛ اسمح للمركبة بالتباطؤ تدريجياً

حتى تصل إلى مرحلة التوقف التام، استخدم الغيارات العكسية عندما تتأكد أنك استعدت السيطرة على المركبة، وبإمكانك الضغط قليلاً على المكابح إذا تبطأت السيارة إلى سرعة منخفضة أقل من 50 كم/س.

وخلال هذه العملية يمكنك الضغط علي زر التحذير (الأضواء الرباعية) إذا كنت ثابت الأعصاب إلى درجة تسمح لك بالتذكر، كما يمكنك الضغط على دواسة البنزين قليلآ ورفع القدم منها بسرعة إذا احتجت إلى ذلك في توجيه السيارة لأن ذلك سوف يساعدك على التحكم في المقود، فإذا كانت الضغطة خفيفة لن تزيد من التسارع.