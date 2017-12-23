لهذا السبب لا ترمي البطاطا عند ظهور براعم عليها

من المحبط أن تفتح خزانة المطبخ، لتجد براعم صغيرة قد تشكلت على حبات البطاطا، مما يدفعك إلى التخلص منها، وشراء غيرها. لكن الباحثين لهم رأي آخر.

وبعد سلسلة من التجارب، أثبت الباحثون في جامعة ليلنكولن، أن حبات البطاطا التي تظهر عليها البراعم، آمنة للأكل تماماً كالبطاطا الطازجة، وكل ما عليك فعله إزالة هذه البراعم، لتكون جاهزة للأكل دون أن يتغير طعمها.

وتشير الإحصائيات، إلى أن البريطانيين يهدرون ما قيمته 230 مليون جنيه استرليني (300 مليون دولار) من البطاطا، ولمعالجة هذه المشكلة، أجرى الباحثون مجموعة من التجارب، لمعرفة إذا كانت أنواع معينة من البطاطا معرضة للتلف وظهور البراعم أكثر من غيرها.

وأظهرت النتائج، أن هناك فرصة لتعرض كيس من البطاطا للتلف وظهور البراعم، بعد أسبوع تقريباً من شرائها، بحسب ما نقلت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

ويميل المستهلكون عادة إلى رمي البطاطا في القمامة، إذا بدت متجعدة أو فاسدة أو ظهرت براعم صغيرة عليها، ولكن الخبراء يقولون إن هذه المظاهر لا تؤثرعلى البطاطا، في حال تمت إزالة الجزء التالف.