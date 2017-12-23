وفاة والد مات ديمون بسبب السرطان

توفي والد الفنان العالمي مات ديمون، عن عمر يناهز 74 عاما.

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وتوفي كينت ديمون، بعد معاناة مع سرطان الدم، وقد ساءت حالته خلال الشهور الأخيرة كثيرا، حسب بوسطن غلوب.

وتحدث مات ديموت عن مرض والده وقت الإعلان عن فيلمه الأخير"Downsizing"، وقال إن الأمور ليست جيدة بشأن صحة والده.

​ومنذ تشخيص حالة والده كيت في 2010، قام ديمون بالمساعدة ماليا في الأبحاث الخاصة بمرض السرطان، حسب بوسطن غلوب.

May he rest in peace https://t.co/Ud8IyXdvBG — New York Daily News (@NYDailyNews) December 23, 2017

​واستضاف مات ديمون صناديق جمع الأموال، لمستشفى ماساتشوستس الخاصة بمرض السرطان في بوسطن، ولوس إنغلوس.