وفاة والد مات ديمون بسبب السرطان

وتحدث مات ديموت عن مرض والده وقت الإعلان عن فيلمه الأخير"Downsizing"، وقال إن الأمور ليست جيدة بشأن صحة والده.
Matt Damon's father, Kent Damon, dies at age 74 https://t.co/2Z79dY0xQ1 pic.twitter.com/Xz85QkwTVG— MSN (@MSN) December 23, 2017
ومنذ تشخيص حالة والده كيت في 2010، قام ديمون بالمساعدة ماليا في الأبحاث الخاصة بمرض السرطان، حسب بوسطن غلوب.
May he rest in peace https://t.co/Ud8IyXdvBG— New York Daily News (@NYDailyNews) December 23, 2017
واستضاف مات ديمون صناديق جمع الأموال، لمستشفى ماساتشوستس الخاصة بمرض السرطان في بوسطن، ولوس إنغلوس.
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