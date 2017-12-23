مغني أمريكي شهير يقع في ورطة قانونية بسبب "سيرك"

أقامت الشركة المالكة لسيرك رينجلينج بروس وبانوم آند بيلي، الذي ظل لسنوات يحمل شعار "أعظم استعراض في العالم"، دعوى قضائية اتهمت فيها المغني كيد روك باستخدام شعارها على نحو غير قانوني.

وقالت فيلد إنترتينمنت، وهي شركة الإنتاج المالكة للسيرك وحقوق ملكيته الفكرية، في الدعوى التي رفعتها أمس الجمعة، إن المغني روبرت ريتشي الشهير في الوسط الفني بكيد روك وشركة لايف نيشن إنترتينمنت تعديا على العلامة التجارية

"الشهيرة والقيمة" من خلال استخدام الشعار على جولة حفلات موسيقية للمغني في الولايات المتحدة من دون أخذ إذن بذلك.

ووجهت الشركة في الدعوى التي أقامتها بمحكمة مدينة تامبا الأمريكية أمس اتهامات بالتعدي على حقوق العلامة التجارية والمنافسة غير العادلة والإضرار بسمعة نشاط تجاري وتحقيق ثراء بدون وجه حق.

وقالت ليزا جوينر مستشارة شركة فيلد في بيان أمس "لدينا جهات حاصلة على تراخيص قانونية لرينجلينج بروس وأعظم استعراض في العالم، لكن كيد روك ليس من بينهم".

ولم يرد ممثلون عن كيد روك ولايف نيشن حتى الآن على طلبات للتعقيب.

وقالت الشركة إنها اتصلت بكيد روك ولايف نيشن مرارا لمطالبتهما بالكف عن استخدام الشعار لكن مطالباتها قوبلت بالتجاهل.

وتطالب الشركة في الدعوى القضائية بأن تأمر المحكمة بوقف الاستخدام غير القانوني فيما يتعلق بجولة كيد روك والاستغلال التجاري بالإضافة إلى منح فيلد الأرباح التي تحققت من استخدام الشعار وتعويضات بمقدار ثلاثة أمثال المبلغ عن الأضرار غير المحددة التي لحقت بالشركة.

ووفق ما ورد في صحيفة الدعوى، حققت فيلد أكثر من 50 مليون دولار أرباحا سنوية في الأعوام الخمسة الأخيرة من سلع وخدمات بيعت باستخدام العلامة التجارية.

ووفقا لموقعه الإلكتروني سيبدأ كيد روك، الذي وضع أيضا شعار الحفل على حسابه على موقع تويتر، جولته العالمية لسنة 2018 في 31 ديسمبر كانون الأول من كانساس بولاية ميزوري.