فرن خبز في سوريا قد يدخل "موسوعة غينيس" لهذه الأسباب

كشف مدير حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمدينة طرطوس السورية عن ضبط إحدى المستودعات في المدينة يحوي دقيقا تموينيا حيث بلغت الكميه المصادرة ألف كيلوغرام موجودة ضمن أكياس مغلقة.

وأشار مدير حماية المستهلك ماهر مرعي، إلى ضبط 550 كيسا بزنة واحد كيلوغرام للكيس تحتوي على دقيق تمويني ماركه "التيسير" وأنه تم تنظيم الضبط اللازم وحجز كامل الكمية.

وفي سياق متصل تطرقت صحيفة "الوطن" السورية إلى الشكاوي المتكررة على فرن "الفندارة"، وأوضح مرعي أنه تم تنظيم 18 مخالفة بهذا الفرن الخاص هذه السنة، مبينا أن كل مخالفة تتضمن غرامة مالية وإغلاق لمدة أسبوع وأحيلت جميعها إلى المحكمة. الأمر الذي يرشح الفرن المذكور للدخول في "موسوعة غينيس" القياسية في حصوله على هذا العدد من المخالفات خلال فترة قياسية. بحسب تعبير الصحيفة السورية.

وبين مرعي أن مجموع الغرامات المالية يصل إلى 8 ملايين ليرة تقريبا ومدة الإغلاق تصل إلى نحو 4 أشهر.