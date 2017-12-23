فرن خبز في سوريا قد يدخل "موسوعة غينيس" لهذه الأسباب

وفي سياق متصل تطرقت صحيفة "الوطن" السورية إلى الشكاوي المتكررة على فرن "الفندارة"، وأوضح مرعي أنه تم تنظيم 18 مخالفة بهذا الفرن الخاص هذه السنة، مبينا أن كل مخالفة تتضمن غرامة مالية وإغلاق لمدة أسبوع وأحيلت جميعها إلى المحكمة. الأمر الذي يرشح الفرن المذكور للدخول في "موسوعة غينيس" القياسية في حصوله على هذا العدد من المخالفات خلال فترة قياسية. بحسب تعبير الصحيفة السورية.
وبين مرعي أن مجموع الغرامات المالية يصل إلى 8 ملايين ليرة تقريبا ومدة الإغلاق تصل إلى نحو 4 أشهر.
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