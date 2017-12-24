دودة برأسين وجبل الدهون... أغرب 5 اكتشافات في 2017 (صور)

شهد عام 2017 العديد من الاكتشافات العلمية المذهلة، سواء في مجال الأحياء أو الفيزياء والكيمياء، وإن كانت تلك الاكتشافات انضمت إلى سجلات التاريخ العلمي، فإنه تبقى علامات مميزة للعام الجاري الذي أوشك على الانتهاء.

وفيما يلي نعرض بعض أهم الاكتشافات العلمية التي عرضها موقع livescience المعني بأخبار العلوم.

الدودة ذات الرأسين

خضع بعض أنواع الديدان المسطحة إلى تغييرات كبيرة بعد أن تم اصطحابها إلى الفضاء الخارجي وأعيدت مرة أخرى إلى كوكب الأرض، ومن بين تلك الديدان ما يعرف بـ"دوجيسيكا جابونيكا" والتي أصبح لها رأسين عند كل نهاية في جسدها، فيما كان تأثير الفضاء على مجموعات أخرى من الديدان في اختلاف ردة فعلها تجاه المياه.

Space turned this flatworm into a two-headed cutie https://t.co/3c2DevugPA pic.twitter.com/cOSmQ0KR6M — Gizmodo (@Gizmodo) June 13, 2017

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جبل الدهون

سمعنا عن جبال الجليد التي قد تكون عائمة فوق سطح الماء وجذورها أضعاف ما يطفو فوق السطح، إلا أنه في 2017 تم اكتشاف كميات مهولة من الدهون متراكمة في مجاري الصرف الصحي بمدينة لندن، وتكون جبل الدهون هذا من زيوت الطعام وغيرها من أنواع القمامة مثل الحفاضات وغيرها، واستفادت السلطات البريطانية بهذا الكم من الدهون بتحويله إلى وقود الديزل الحيوي.

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المرأة المحاربة

اكتشف العلماء رفات لإنسان محارب في جزيرة بجوركو في السويد يعود إلى شعب الفايكنج المحارب، وإلى جواره أدوات الحرب وملحقات أخرى، إلا أن تحليل الحمض النووي أثبت أن تلك الرفات هي لأنثى وليس لرجل كما كان العلماء يعتقدوا فيما مضى، وهو الاكتشاف الذي طرح عدة أسئلة حول طبيعة دور المرأة في الماضي.

Wonder Woman lived: Viking warrior skeleton identified as female, 128 years after its discovery https://t.co/wQoTd0WboC pic.twitter.com/D5d66nPVaH — The Phoenix Assassin (@Viking6Covert) October 20, 2017

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لغز هجرة أمهات الشمبانزي

اكتشف العلماء سر هجرة إناث الشمبانزي من مجموعاتها عندما تكون على وشك الولادة، وتبين السر وراء ذلك عندما وجدوا أن الذكور تسرق الرضع وتأكلها، فاعتادت الإناث بفطرتها هجرة الجماعة قبيل الوضع للحفاظ على حياة صغيرها.

Wild Life Animals chimpanzee female with baby https://t.co/2sfhuj6rZM #kidskorner pic.twitter.com/TaKVS9FGJ4 — Think Like a Geek (@geek_think) July 15, 2017

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قتل خلايا المخ

عندما يدرس الإنسان أو يتعلم شيئا جديدا فإن تنمو لدى مخه خلايا جديدة، الأمر الذي يحدث بالتزامن مع "قتل" خلايا عصبية أخرى، وجاء هذا الاكتشاف لتفسير تغير حجم مخ الإنسان عند التعلم.