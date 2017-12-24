تسجيل
16:18 24 ديسمبر/ كانون الأول 2017
مباشر
    بحث
    عاجل:
    علماء

    دودة برأسين وجبل الدهون... أغرب 5 اكتشافات في 2017 (صور)

    © RIA Novosti. Ольга Гришина, Рустам Бузанов
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 10

    شهد عام 2017 العديد من الاكتشافات العلمية المذهلة، سواء في مجال الأحياء أو الفيزياء والكيمياء، وإن كانت تلك الاكتشافات انضمت إلى سجلات التاريخ العلمي، فإنه تبقى علامات مميزة للعام الجاري الذي أوشك على الانتهاء.

    وفيما يلي نعرض بعض أهم الاكتشافات العلمية التي عرضها موقع livescience المعني بأخبار العلوم.

    الدودة ذات الرأسين

    خضع بعض أنواع الديدان المسطحة إلى تغييرات كبيرة بعد أن تم اصطحابها إلى الفضاء الخارجي وأعيدت مرة أخرى إلى كوكب الأرض، ومن بين تلك الديدان ما يعرف بـ"دوجيسيكا جابونيكا" والتي أصبح لها رأسين عند كل نهاية في جسدها، فيما كان تأثير الفضاء على مجموعات أخرى من الديدان في اختلاف ردة فعلها تجاه المياه.

    جبل الدهون

    سمعنا عن جبال الجليد التي قد تكون عائمة فوق سطح الماء وجذورها أضعاف ما يطفو فوق السطح، إلا أنه في 2017 تم اكتشاف كميات مهولة من الدهون متراكمة في مجاري الصرف الصحي بمدينة لندن، وتكون جبل الدهون هذا من زيوت الطعام وغيرها من أنواع القمامة مثل الحفاضات وغيرها، واستفادت السلطات البريطانية بهذا الكم من الدهون بتحويله إلى وقود الديزل الحيوي.

    المرأة المحاربة

    اكتشف العلماء رفات لإنسان محارب في جزيرة بجوركو في السويد يعود إلى شعب الفايكنج المحارب، وإلى جواره أدوات الحرب وملحقات أخرى، إلا أن تحليل الحمض النووي أثبت أن تلك الرفات هي لأنثى وليس لرجل كما كان العلماء يعتقدوا فيما مضى، وهو الاكتشاف الذي طرح عدة أسئلة حول طبيعة دور المرأة في الماضي.

    لغز هجرة أمهات الشمبانزي

    اكتشف العلماء سر هجرة إناث الشمبانزي من مجموعاتها عندما تكون على وشك الولادة، وتبين السر وراء ذلك عندما وجدوا أن الذكور تسرق الرضع وتأكلها، فاعتادت الإناث بفطرتها هجرة الجماعة قبيل الوضع للحفاظ على حياة صغيرها.

    قتل خلايا المخ

    عندما يدرس الإنسان أو يتعلم شيئا جديدا فإن تنمو لدى مخه خلايا جديدة، الأمر الذي يحدث بالتزامن مع "قتل" خلايا عصبية أخرى، وجاء هذا الاكتشاف لتفسير تغير حجم مخ الإنسان عند التعلم.

    انظر أيضا:

    اكتشاف مقبرة جماعية في ميانمار
    ناسا تعلن عن اكتشاف مجموعة شمسية جديدة
    رجل أعمال يقيم حفلا بعد اكتشاف مرضه بسرطان لا علاج منه
    بالفيديو...اكتشاف عجيب في قلب شاب يعاني الألم منذ 10 أعوام
    بالصور...اكتشاف أقدم عين في العالم
    رئاسة شؤون الحرمين توضح حقيقة اكتشاف بئر جديدة لزمزم
    الكلمات الدلالية:
    شمبانزي, دهون, خلايا, المخ, دودة, 2017, اكتشافات علمية, علماء, فايكنج, السويد
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي وزوجته أنتونيللا روكوتسو
    أهم حفلات زفاف عام 2017
    انتصار سوريا وروسيا على داعش
    هذه نتيجة تحالف عسكري حقيقي ضد الإرهاب
    الأسلحة الأمريكية لدى القوات الكردية في سوريا
    الأسلحة الأمريكية لدى القوات الكردية في سوريا

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك