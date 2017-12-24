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    علا الفارس مذيعة إم بي سي

    بعد عودتها في يوم "بيعة الملك سلمان"... "MBC" توقف علا الفارس مجددا

    © twitter/OlaAlfares
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    لم تكد تمرّ 24 ساعة على عودة الإعلامية الأردنية "علا الفارس"، إلى تقديم برنامجها الأسبوعي "MBC في أسبوع"، عبر شاشة "MBC"، إثر قرار سابق بإيقافها، حتّى تفاجأ المتابعون بقرار إيقافها من جديد.

    وكانت علا الفارس، نشرت عبر حسابها في "أنستغرام"، مقطعاً للحظة دخولها إلى استوديو برنامج MBC في أسبوع، بعد عودتها إلى القناة، وأرفقت الفيديو بتعليقٍ جاء فيه: "مساء الخير…لا أكثر ولا أقل".

    مساء الخير…لا اكثر ولا اقل

    A post shared by Lola (@olaalfares) on Dec 22, 2017 at 5:17am PST

    وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية، إن وزارة الثقافة والإعلام السعودية، أنذرت مجموعة MBC بسبب ظهور المذيعة الأردنية على شاشتها، مؤكدة أن إدرة القناة أوقفت المذيعة المعنية بعد يوم واحد من عودتها إلى العمل، إثر قرار سابق بإيقافها على خلفية تداعيات تغريدات كتبتها، قبل أن تتراجع وتحذفها لاحقا وتبرر أنها فُسرت بشكل خاطئ.

    وكانت علا الفارس، أثارت أزمة جديدة حين قالت إنها عادت إلى شاشه "MBC" في يوم تجديد "بيعة الملك سلمان" ، وقالت على "إنستغرام": "قررت أن أظهر اليوم (البيعة)، لأنه يوم مميز في المملكة، ولأقول لمن عشت معهم أفراحهم وأحزانهم على مدى 14 عاما، أن ظهوري اليوم في حلقة خاصة رسالة واضحة مني أنني شخصياً لا أحمل في داخلي أي نية إساءة لأي طرف ولن أقابل الإساءة بالإساءة لأي جهة رغم كل الاستفزاز المستمر من البعض".

    وأضافت الفارس: "خصومي تمكنوا من التأثير على هاشتاقي لكنهم لم ولن يؤثروا علي ولا على الصورة التي لن يمحوها عاقل من رأسه بسبب تغريدة الخطأ الوحيد فيها أنها احتملت التأويل". وتابعت: "اليوم أقدم اعتذارا شديد اللهجة لنفسي التي دفعت ثمن وضوحها كثيرا وأعدها من اليوم أن أقدرها بما يليق بها وبما بذلت وصنعت وحيدة متسلحة برضى الوالدين وتوفيق الله عز وجل".

    واختتمت بقولها: "أعتذر لأسرتي وأبي رحمه الله على ما نالوا من شتائم لا تليق بهم، وأعتذر لمن اقتص جزءا من مقدمة برنامجي في إحدى الإذاعات الأردنية وصورني بطلة قومية! فأنا والله غردت حالي حال الجميع.. الأبطال هم هناك على الأرض" في فلسطين.

    إلا أن ظهور الفارس في "يوم البيعة"، أغضب عدداً كبيراً من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، واصفين عودتها في هذا اليوم بالذات بـ"إهانة للشعب السعودي".

    انظر أيضا:

    هيئة سعودية تتخذ قرارا بشأن علا الفارس
    أول تعليق من علا الفارس بعد قرار وقفها عن العمل
    قرار عاجل من "MBC" بشأن المذيعة علا الفارس
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