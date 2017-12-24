بالفيديو... "شجرة ميلاد أبطال الجيش العربي السوري" في دمشق

نشرت صحيفة "الوطن" السورية على قناتها على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" مقطعا لفيديو بعنوان "شجرة ميلاد أبطال الجيش العربي السوري وسط دمشق".

وأظهر المقطع البالغة مدته حوالي الدقيقتين عناصر وجنود في الجيش العربي السوري وهم يؤدون واجباتهم الأمنية اليومية على أحد حواجز التفتيش في العاصمة دمشق.

وظهر بالقرب من حاجز الجيش السوري بحسب فيديو "الوطن" شجرة حولها عناصر الجيش — المناوبين بشكل دائم على الحاجز — إلى شجرة عيد الميلاد، وقاموا بتزيينها ببعض الألعاب والهدايا الملونة.

وقام أحد عناصر الجيش بوضع العلم السوري على الشجرة.

يشار إلى أن حواجز الجيش السوري التي أقامها الجيش السوري في مختلف المناطق السورية إنما تهدف إلى منع وصول السيارات المفخخة إلى المناطق التي يقطنها المدنيون.