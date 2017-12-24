احم سيارتك من السرقة بهذه الطرق غير المكلفة

تعرض السيارة للسرقة كابوس لا يحب أي رجل أن يصادفه يوماً، وينفق البعض الكثير من الأموال لحماية سياراتهم وتأمينها بصورة جيدة ضد عمليات السطو، ولكن المحترفين دائما ما يجدون طريقاً لتنفيذ هدفهم.

فبعض الحيل والطرق البسيطة غير المكلفة يمكنك توفير أقصى حماية لسيارتك دون أن تتحمل عناء المصاريف أو تشعر بالقلق الدائم على سيارتك، وفي هذا الموضوع سنعرض لك طرق حماية سيارتك من السرقة بأبسط الخطوات.

المرأب:

وضع السيارة داخل المرأب من الأمور الهامة التي تعيق اللصوص من الوصول إلى السيارة؛ لإجراء محاولات اقتحامها، ولذا وضعها داخل مرأب قريب من منزلك سيقيك الكثير من المخاطر.

المتعلقات:

يسعى اللصوص وراء سرقة المتعلقات الثمينة التي يتركها البعض داخل سياراتهم، كالهواتف الذكية والساعات، وحقائب الأموال، وغيرها من المتعلقات التي يسهل حملها والتصرف بها لجلب الأموال.

© AP Photo/ Mark J. Terrill اختبار جديد من "تسلا"...سيارة تطلق إلى المريخ (صور)

ولذا فمن الضروري أن تبعد تلك المتعلقات والمقتنيات عن نظر المارة، أو الأفضل ألا تتركها داخل السيارة من الأساس؛ حتى لا تجعل سيارتك هدفاً للصوص.

مانع السرقة:

من الممكن أن تنفق القليل من الريالات على شراء عصا عجلة القيادة، وهي نوع من الأقفال التي يتم تثبيتها في عجلة القيادة، فتمنع بدورها من تحريك عجلة القيادة فيستحيل على السارق قيادة سيارتك دون التحكم في اتجاهاتها.

جهاز إنذار:

من الجيد أن تقوم باستخدام التكنولوجيا في تأمين سيارتك، وأبسط أنواع التكنولوجيا هو جهاز الإنذار الخاص بالتحذير من محاولات السرقة.

سيوفر لك الجهاز نوعاً من الأمن؛ حيث إنه بمجرد محاولة اللصوص فتح أبواب سياراتك، أو كسر الزجاج سينطلق الإنذار بصوت عالٍ ينبهك وينبه من حولك إلي وجود أمر ما،و، وفقا لموقع "أوقات الشام".