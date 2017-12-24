بالفيديو..."وولفرين" ينفجر في وجه جون سينا

لأنه معروف بأنه حاد المزاج، فانفجر البطل الخارق "وولفرين" متمثلا في الممثل الأسترالي هيو جاكمان في وجه بطل المصارعة الحرة جون سينا خلال أحد البرامج التليفزيونية.

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وعلى سبيل المزاح، قام جاكمان بمهاجمة جون سينا لفظيا، أثناء استضافتهما في برنامج جيمس كوردون الحواري، على طريقة الحوارات ذات الطابع العنيف المتبادلة بين نجوم المصارعة الحرة.

ونظر هيو جاكمان إلى وجه جون سينا بشكل مباشر، على طريقة المواجهات الحادة المقامة بداخل حلبة المصارعة، ثم انفجر في وجهه، إلى حد أن هيو احمر وجهه من شدة غضبه.

وقال جاكمان لجون سينا غاضبا: "أهذا كل ما لديك؟ بعينيك الزرقاوتين، وشعرك المثالي، وبذلتك الفخمة التي ترتديها، فأنت تبدو مذهلا، أتفهمني؟ أنت تبدو مذهلا!".

وصفق الجمهور لهيو جاكمان بعد انتهائه من هجومه على جون سينا، والذي أبدى إعجابه بمهارة هيو جاكمان في الحديث بطريقة حادة، على طريقة نجوم المصارعة الحرة، ثم قال لمقدم البرنامج جيمس كوردون: "إنه جاهز للمصارعة بداخل الحلبة".

وتم استضافة هيو جاكمان في البرنامج، من أجل الترويج لأحدث أفلامه السينمائية "The Greatest Showman"، الذي يشارك في بطولته ميشيل وليامز، وزندايا، وزاك إيفرون.