ريهانا ترد على معجبة انتقدت أحدث إطلالاتها

لا تتغاضى المغنية الأمريكية ريهانا عن الرد على أي انتقادات تطالها، سواء من المعجبين أو من زملائها الفنانين.

© AFP 2017/ Patrick Kovarik جمهور ريهانا يتكهن أنها حامل من صديقها السعودي

وردت ريهانا (29 عاما) مؤخرا على معجبة، انتقدت أحدث إطلالة لها، من جلسة تصوير دعائية لصالح إحدى منتجات أحمر الشفاه.

واتهمت المعجبة ريهانا، بأن نظرتها في الصورة التي شاركتها عبر حسابها على "إنستغرام"، يعطي إيحاء بأنها منتشية بفعل تعاطي المخدرات.

ولكن، ردت ريهانا على المعجبة، قائلة لها: "أو قد أكون أمر بمتلازمة ما قبل الحيض".

A post shared by @badgalririlikes on Dec 18, 2017 at 3:37pm PST

يذكر أن ريهانا من نجوم هوليوود، الذين يتفاخرون بتعاطي المخدرات في الاحتفالات والمناسبات العامة، وكان آخرها في حفل توزيع جوائز "الغرامي" الموسيقية، في شهر فبراير/شباط.

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