ريهانا ترد على معجبة انتقدت أحدث إطلالاتها

واتهمت المعجبة ريهانا، بأن نظرتها في الصورة التي شاركتها عبر حسابها على "إنستغرام"، يعطي إيحاء بأنها منتشية بفعل تعاطي المخدرات.
ولكن، ردت ريهانا على المعجبة، قائلة لها: "أو قد أكون أمر بمتلازمة ما قبل الحيض".
يذكر أن ريهانا من نجوم هوليوود، الذين يتفاخرون بتعاطي المخدرات في الاحتفالات والمناسبات العامة، وكان آخرها في حفل توزيع جوائز "الغرامي" الموسيقية، في شهر فبراير/شباط.
ICYMI: 😆 Rihanna and her diamond flask were the low-key stars of #Grammys https://t.co/gRuihf1ZH1 pic.twitter.com/oX93PMsvxw— ESSENCE (@Essence) February 18, 2017
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