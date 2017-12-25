الجزء الثامن من "حرب النجوم" يحقق ثالث أعلى إيرادات أمريكية في 2017

أصبح الجزء الثامن من سلسلة أفلام "حرب النجوم"، رسميا هو ثالث أعلى فيلم محقق للإيرادات بداخل الولايات المتحدة الأمريكية، خلال العام 2017.

© REUTERS/ PETER NICHOLLS بالفيديو...أكثر 10 أفلام تحقيقا للإيرادات في 2017

واحتل الفيلم المركز الثالث، بعدما نجح في تحقيق إيرادات 365 مليون دولار، خلال أول عشرة أيام من طرحه في السينمات الأمريكية، ومن المتوقع أن يحصد 32 ملايين دولار إضافية خلال عطلة الكريسماس اليوم الإثنين، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وتصدر فيلم "Beauty and the Beast" قائمة أعلى الأفلام تحقيقا للإيرادات في السينمات الأمريكية خلال عام 2017، بعد تحقيقه لـ 504 ملايين دولار، بينما جاء في المركز الثاني فيلم "واندر وومان"، لـ 412 ملايين دولار.

والجزء الثامن أفلام "حرب النجوم"، بعنوان "Star Wars: The Last Jedi" من إخراج ريان جونسون، ومن بطولة ديزي ريدلي، ومارك هاميل، وآدم درايفر.