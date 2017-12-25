لا تعتمد على "أبل" في إدارتها لأجهزتك المنزلية

تعرض تطبيق "أبل هوم كيت" لمشاكل في نظامه مؤخرا، ما ينذر بالسماح للهاكرز بالسيطرة على أجهزتك المنزلية.

ووفقا لمنشور كتبه أحد مطوري "أبل هوم كيت" على موقع "ميديام"، فذكر أن تحديثات ساعة "أبل" 4 و4.1 و4.2، وكذلك تحديث "iOS 11.2" تتضمن مشكلات، تسمح لأي شخص حاليا أن يخترق الأجهزة المنزلة لأشخاص آخرين، بحسب ما جاء في موقع "سي نت".

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أيضا من مشكلات "أبل هوم كيت" الحديثة، هي أنه لا يمكن للمشترك في هذا التطبيق، أن يضيف أشخاصا جدد، أو أن يسمح لمستخدمين آخرين بالتحكم في أجهزته المنزلية عن بعد.

وزعم المطور، ويدعى خاوس تيان في منشوره، أن "أبل" أصدرت حلا لهذه المشاكل في 7 ديسمبر/كانون الأول، ولكنها مازالت تعمل على توفير حل دائم لها.