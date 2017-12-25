بالصور...روسية تتحول من فتاة صلعاء إلى ملكة جمال إنستغرام

استطاعت عارضة الأزياء الروسية أناستاسيا سيدوروفا أن تأسر قلوب أكثر من 400 متابع لها في صفحتها على إنستغرام، وذلك بسبب شعرها الأخاذ الذي يشبه شعر "ريبونزل"، حسبما أفاد موقع لايف الروسي.

يذكر أن أناستاسيا سيدوروفا ذات الـ 23 عاما، لم تعتقد يوما أنها ستصبح بهذا الجمال لأنها ومنذ 5 سنوات كانت تعاني من مرض تسبب بصلعها ولم توجد على رأسها ولا حتى شعرة واحدة.

وكشفت سيدوروفا أنها لجأت لطبيب جلد في روسيا لعلاج شعرها، لاستعادة شعرها الأصهب الطويل مرة أخرى، بعد أن ترك الصلع فروة رأسها خالية من الشعر تقريبًا.

A post shared by Волосы (@sidorovaanastasiya) on Nov 9, 2017 at 3:45am PST

وأفادت سيدوروفا، عبر حسابها الخاص على إنستغرام، أن شعرها نمى ليصل إلى 160 سم.

A post shared by Волосы (@sidorovaanastasiya) on Sep 23, 2017 at 2:17am PDT

وتقدم سيدوروفا عدة نصائح للفتيات للعناية بالشعر، ومن أبرزها:

1- اتركي شعرك ليجف في الهواء الطلق، قبل أن تعرضيه للمجفف.

2- لا تستخدمي المكواة لتمليس شعرك نهائيًا.

3- استعيني بمستحضرات غسل الشعر الغنية بالكبريتات.

A post shared by Волосы (@sidorovaanastasiya) on Oct 10, 2017 at 6:20am PDT

4- ضعي قناعا من الكيراتين على شعرك عقب غسل شعرك كل يوم.

5- تناولي المكملات الغذائية الغنية بزيت الأوميغا 3، وفيتامين D.