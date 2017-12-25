بالصور...روسية تتحول من فتاة صلعاء إلى ملكة جمال إنستغرام

يذكر أن أناستاسيا سيدوروفا ذات الـ 23 عاما، لم تعتقد يوما أنها ستصبح بهذا الجمال لأنها ومنذ 5 سنوات كانت تعاني من مرض تسبب بصلعها ولم توجد على رأسها ولا حتى شعرة واحدة.
وكشفت سيدوروفا أنها لجأت لطبيب جلد في روسيا لعلاج شعرها، لاستعادة شعرها الأصهب الطويل مرة أخرى، بعد أن ترك الصلع فروة رأسها خالية من الشعر تقريبًا.
وأفادت سيدوروفا، عبر حسابها الخاص على إنستغرام، أن شعرها نمى ليصل إلى 160 سم.
وتقدم سيدوروفا عدة نصائح للفتيات للعناية بالشعر، ومن أبرزها:
1- اتركي شعرك ليجف في الهواء الطلق، قبل أن تعرضيه للمجفف.
2- لا تستخدمي المكواة لتمليس شعرك نهائيًا.
3- استعيني بمستحضرات غسل الشعر الغنية بالكبريتات.
4- ضعي قناعا من الكيراتين على شعرك عقب غسل شعرك كل يوم.
5- تناولي المكملات الغذائية الغنية بزيت الأوميغا 3، وفيتامين D.
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