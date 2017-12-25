ميلانيا ترامب في إطلالة جديدة بمناسبة أعياد الميلاد (صورة)

لم تفوت ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي فرصة أعياد الميلاد ورأس السنة دون ظهورها بصورة جديدة لم يعتد عليها متابعيها حول العالم.
إيفانكا ظهرت بصورة وهي تضع قبة سانتا كلاوز وعنونت الصورة بعبارة "ميلاد مجيد" بالإضافة لـ"إيموجي" شجرة الميلاد وسانتا كلاوز.
#MerryChristmas 🎄🤶🏻 pic.twitter.com/IahMZhf5gc— Melania Trump (@FLOTUS) ٢٥ ديسمبر، ٢٠١٧
هذا وكانت ميلانيا قد "غردت" في وقت سابق دعت فيه إلى مساعدة الأطفال كما دعت لميلاد مجيد للجميع.
Looking forward to helping kids track Santa today with @NoradSanta! Wishing everyone a very Merry #Christmas Eve!— Melania Trump (@FLOTUS) ٢٤ ديسمبر، ٢٠١٧
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