ميلانيا ترامب في إطلالة جديدة بمناسبة أعياد الميلاد (صورة)

احتفلت ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة أعياد الميلاد بتغريدة في حسابها الخاص على "تويتر" من خلال صورة لها بقبعة سانتا كلاوز.

لم تفوت ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي فرصة أعياد الميلاد ورأس السنة دون ظهورها بصورة جديدة لم يعتد عليها متابعيها حول العالم.

إيفانكا ظهرت بصورة وهي تضع قبة سانتا كلاوز وعنونت الصورة بعبارة "ميلاد مجيد" بالإضافة لـ"إيموجي" شجرة الميلاد وسانتا كلاوز.

هذا وكانت ميلانيا قد "غردت" في وقت سابق دعت فيه إلى مساعدة الأطفال كما دعت لميلاد مجيد للجميع.