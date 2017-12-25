أول ظهور لميغان ماركل مع كيت ميدلتون

كما قام الأمير هاري وخطيبته، بالانضمام إلى الملكة إليزابيث والأمير فيليب، في كنيسة نورفولك بالقرب من ساندريغهام.
وبدت ميغان ماركل متماسكة في أثناء ظهورها مع العائلة الملكية، وقامت بالتلويح للحشود، حسب "إيه نيوز".
Merry Christmas! The Duke and Duchess of Cambridge, Prince Harry and Ms. Meghan Markle have joined members of the Royal Family for the Morning Service on Christmas Day in Sandringham. pic.twitter.com/6DMRGFPntt— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) December 25, 2017
وكان القصر الملكي البريطاني قد أعلن أن الأمير هاري سوف يتزوج من ميغان ماركل في 19 مايو/ أيار 2018.
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