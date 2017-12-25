أول ظهور لميغان ماركل مع كيت ميدلتون

احتفلت ميغان ماركل خطيبة الأمير البريطاني هاري بأول كريسماس لها مع العائلة الملكية.

© REUTERS/ Toby Melville الفرق بين صور خطوبة ميغان ماركل وكيت ميدلتون

وانضمت ميغان وهاري إلى العائلة، وظهرت لأول مرة إلى جانب الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون، حسب "إيه نيوز".

كما قام الأمير هاري وخطيبته، بالانضمام إلى الملكة إليزابيث والأمير فيليب، في كنيسة نورفولك بالقرب من ساندريغهام.

وبدت ميغان ماركل متماسكة في أثناء ظهورها مع العائلة الملكية، وقامت بالتلويح للحشود، حسب "إيه نيوز".

Merry Christmas! The Duke and Duchess of Cambridge, Prince Harry and Ms. Meghan Markle have joined members of the Royal Family for the Morning Service on Christmas Day in Sandringham. pic.twitter.com/6DMRGFPntt — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) December 25, 2017

​وكان القصر الملكي البريطاني قد أعلن أن الأمير هاري سوف يتزوج من ميغان ماركل في 19 مايو/ أيار 2018.