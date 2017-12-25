"ناشيونال جيوغرافيك" تنشر صورة غريبة من صحراء السعودية

وتظهر في الصورة نخلة تقف وحيدة وسط مساحة هائلة من الرمال تحيط بها من كل حد وصوب.
الصورة من التقاط مصور سعودي يدعى فيصل فهد بن زرعه، وجاء التعليق عليها "نخلة وحيدة وسط الرمال الذهبية في منتصف صحراء النفود الممتدة من وسط المملكة إلى شمالها تنتصب وحيدة بين هذه الرمال الشاسعة؛ فسبحان من أحياها".
عدسة وتعليق: فيصل فهد بن زرعه من #السعودية— ناشيونال جيوغرافيك (@NatGeoMagArab) December 25, 2017
نخلة وحيدة وسط الرمال الذهبية | في منتصف صحراء النفود —الممتدة من وسط المملكة إلى شمالها- تنتصب هذه النخلة وحيدة بين هذه الرمال الشاسعة؛ فسبحان من أحياها. pic.twitter.com/1GHuxnXdDh
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