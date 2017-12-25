"ناشيونال جيوغرافيك" تنشر صورة غريبة من صحراء السعودية

نشر حساب قناة "ناشيونال جيوغرافيك" العالمية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة غريبة تم التقاطها في صحراء السعودية.

وتظهر في الصورة نخلة تقف وحيدة وسط مساحة هائلة من الرمال تحيط بها من كل حد وصوب.

الصورة من التقاط مصور سعودي يدعى فيصل فهد بن زرعه، وجاء التعليق عليها "نخلة وحيدة وسط الرمال الذهبية في منتصف صحراء النفود الممتدة من وسط المملكة إلى شمالها تنتصب وحيدة بين هذه الرمال الشاسعة؛ فسبحان من أحياها".