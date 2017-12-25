35 صالة رياضية جديدة لفتيات السعودية في 2018

يبدو أن عام 2018 يحمل أخبارا سارة للمرأة السعودية، في مجالات كثيرة من بينها الرياضة.

© REUTERS/ HAMAD I MOHAMMED بالفيديو...طالبات سعوديات يقفزن من فوق سور مدرسة قال عبد الملك الحقباني، المستثمر في قطاع الرياضة السعودي، إن هناك خطة للتوسع في إنشاء الصالات الرياضية المخصصة للنساء، ليصل عددها بحلول عام 2018 إلى 35 صالة.





وأقرت السلطات السعودية العام الجاري حصص تربية رياضية في مدارس التعليم العام للبنات مما دعا بعض الجامعات لافتتاح أقسام للتربية البدنية.





وأشار الحقباني في تصريحات نقلتها جريدة "المدينة" السعودية إلى أن الأشهر المقبلة ستشهد انطلاقة حقيقية في افتتاح الصالات الرياضية النسائية تشمل جميع مدن المملكة.





ولفت الحقباني إلى أنه تم بالفعل افتتاح صالات رياضية نسائية في مدن الرياض والدمام والجبيل وبدأت النساء الاستفادة منها.





وتابع: "يتم حاليا تأهيل كوادر نسائية شابة لتتولى إدارة وتدريب السيدات في جميع الصالات الرياضية".