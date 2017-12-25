هاتف أندرويد ينافس "آيفون X" في هذه الخاصية الحصرية

تستعد هواتف "وان بلس"، التي تعمل بنظام أندرويد، أن تفعل خاصية حصرية في هواتف "آيفون X"، وهي فتح الشاشة بواسطة بصمة الوجه.

وزف كارل باي، مؤسس شركة "وان بلس"، خبرا سارا لكل جمهور الهاتف المحمول الصيني، عبر حسابه على "تويتر"، أمس، الأحد 24 ديسمبر/كانون الأول، وهو إدراج خاصية "بصمة الوجه" في هاتف "وان بلس 5" الجديد.

وأشار باي في تغريدته، التي أطلقها بمناسبة احتفالات الكريسماس، إلى أن هذه الخاصية سيتم تزويدها في هاتف "وان بلس 5"، تلبية لرغبات عملاء الشركة.

ولكن لم يحدد كارل باي، موعدا محددا لطرح الهاتف الجديد "وان بلس 5".

Due to popular demand, Face Unlock is coming for the OnePlus 5. Thanks for the feedback, and merry Christmas! 🎅🎄🎁 — Carl Pei (@getpeid) December 24, 2017

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ولن تكون خاصية "بصمة الوجه" هو الوسيلة الوحيدة لفتح شاشة "وان بلس 5"، بل ستتوافر أيضا إمكانية فتحها، بوسطة بصمة الإصبع المتواجدة على الزر الرئيسي للهاتف، بحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج".