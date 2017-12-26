هكذا تكون مشاهدة الجزء الثامن من "حرب النجوم" في الفضاء

من المؤكد أن متابعة فيلم في الفضاء الخارجي، ستكون مختلفة تماما عن متابعته على كوكب الأرض، والذي ستضطر فيه لدفع تذكرة لمشاهدته، وشراء وجبات خفيفة مبالغ في ثمنها، فضلا عن محاولتك عدم الصراخ في وجه الشخص الذي يجلس خلفك مباشرة، بسبب ضربه لكرسيك بقدمه.

وشارك رائد الفضاء الأمريكي مارك تي. فاند، عبر حسابه على "تويتر"، الأحد، 24 ديسمبر/كانون الأول، صورة له مع رفاقه من وكالة "ناسا" الفضائية أثناء متابعتهم للجزء الثامن من أفلام "حرب النجوم" "Star Wars: The Last Jedi"، من محطة الفضاء الدولية في الفضاء، والموجودة في المدار الأرضي المنخفض.

Space Station movie night, complete with “bungee cord chairs”, drink bags, and a science fiction flick! pic.twitter.com/IPZ2thI8rw — Mark T. Vande Hei (@Astro_Sabot) December 24, 2017

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ويظهر رواد الفضاء في الصورة، وهم يجلسون بجوار بعضهم البعض، ويتناولون العصير، أثناء متابعتهم للفيلم، الذي تمكن أخيرا من أن يصبح ثالث أعلى فيلم محقق للإيرادات في السينمات الأمريكية، خلال العام 2017.

وتمكن رواد الفضاء من مشاهدة الفيلم، بالاستعانة بواحد من أجهزة الحاسوب المحمولة، وبشاشة عرض كبيرة "بروجيكتور".

وكانت وكالة "ناسا" الفضائية، أكدت في وقت سابق من شهر ديسمبر/كانون الأول، بأنها ستمنح رواد الفضاء العاملين لديها، فرصة لمشاهدة الجزء الجديد من "حرب النجوم"، والمعروض بنجاح حاليا في سينمات العالم.

وتجدر الإشارة أن محطة الفضاء الدولية، تمتلك مكتبة رقمية ضخمة، تضم العديد من الأفلام السينمائية، ما بين الكلاسيكية أو الحديثة منها.