ميلانيا ترامب تتعرض لانتقادات بسبب "سيلفي" الكريسماس

تعرضت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لانتقادات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها لصورة "سيلفي" لها بمناسبة أعياد الكريسماس.

ولم تتلقى ترامب أفضل ردود فعل على أحدث صورها، إما بسبب استخدامها لفلتر تنقية، جعلها تظهر بشكل غير طبيعي، أو لاعتقاد البعض بأنه يجب على "السيدة الأولى" أن تهتم بأمور أكثر جدية، بدلا من التقاط صورة "سيلفي".

​

وكتبت ميلانيا ترامب عبارة "عيد كريسماس مجيد" مع الصورة، ليرد أحد مستخدمو موقع "تويتر" عليها بسخرية قائلا: "ما لم تكوني واحدة من ملايين الفقراء الذين يتعرضون للحرمان بسبب الأغنياء الأغبياء"، وقد يعني بهذا خطة زوجها الخاصة بالضرائب.

وفيما طالب أحدهم ميلانيا ترامب أن تظهر بصورة راقية، وأعرب عن افتقاده لزوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، فرى أحد المغردين أن صورتها "السيلفي" تعكس حنينها للعمل كعارضة أزياء.

واحتفلت ميلانيا ترامب مع زوجها دونالد ترامب بعيد الكريسماس، الإثنين، 25 ديسمببر/كانون الأول، في "مار-إيه-لاغو"، في بالم بيتش في ولاية فلوريدا الأمريكية.

Disgraceful for a First Lady, Christmas or not. You look like a model on a photo shoot for the front page of Hustler. I'm sure the elderly and poor will appreciate this photo given how you and hubby don't care about them, only your millionaire friends at Mar-a-Largo. — MzSphalerite (@SphaleriteMz) December 25, 2017

​Seriously? Oh lady, you need prayer. This looks like a pic you would have taken back in your "modeling" days. Sad! Yo husband going down!!!

— Melissa Kingsley (@mbkingsley333) December 25, 2017

​Stay classy Melania. I miss Michelle.