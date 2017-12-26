شنغهاي تكافح "مرض المدينة الكبيرة"

قالت الحكومة الصينية إن مدينة شنغهاي ستعمل على أن يقتصر عدد سكانها على 25 مليون نسمة بحلول 2035.

© AP Photo/ Evan Vucci Wong Maye-E خبير: المتضرر الأول من مشكلة شبه الجزيرة الكورية هي الصين

وتسعى شنغهاي للتعامل مع "مرض المدينة الكبيرة"، حسب "رويترز".

ويأتي ذلك في إطار خطة لشنغهاي للفترة من 2017 إلى 2035 والتي وافقت عليها الحكومة.

وبحلول 2035، سيتم التحكم في عدد سكان شنغهاي عند نحو 25 مليونا ولن تتجاوز المساحة الإجمالية للأراضي المتاحة للتعمير 3200 كيلومتر مربع".

وحددت وسائل الإعلام الحكومية "مرض المدينة الكبيرة" بأنه ينشأ عندما تبتلى المدن الضخمة بالتلوث البيئي والازدحام المروري ونقص الخدمات العامة بما في ذلك التعليم والرعاية الطبية.

وتواجه الكثير من أكبر المدن الصينية أيضا زيادة في أسعار المنازل، مما يثير الخوف من فقاعة عقارية.