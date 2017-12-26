جينيفر لورانس تقضي الكريسماس في المستشفى

وزارت الممثلة الحاصلة على جائزة أوسكار مستشفى نورتن للأطفال في كنتاكي، حسب صحيفة "us".

وتقوم لورانس بهذا الأمر منذ خمس سنوات مضت، محاولة مساعدة الأطفال وإسعاد أسرهم الذين يقضون الإجازات في المستشفى.

ونشرت المستشفى على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي صورا لجينيفر لورانس مع المرضى وفريق المستشفى، حسب صحيفة "us".

A #ChristmasEve visit brought smiles & joys 2 those @NortonChildrens who cannot be at home. Surrounded by family & friends in #louisville #Jenniferlawrence made her traditional visit. From a @wave3news viewer she was all smiles & the kids got a special chance to hang with #jlaw pic.twitter.com/57KPGiWxdm — Aaron Ellis (@aaronellis01) December 24, 2017

​وقالت المستشفى غن زيارة لورانس أصبحت تقليدا سنويا.

وفي عام 2016، دفعت لورانس 2 مليون دولار من أجل إنشاء وحدتها للرعاية الخاصة في المستشفى، والتي تتكون من 14 سريرا، مما يسمح للعائلات بالبقاء بجوار أطفالهم المرضى.