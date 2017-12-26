مجلة أطفال فرنسية تقارن إسرائيل بكوريا الشمالية

وصفت المجلة التربوية الفرنسية للأطفال في سن المدرسة "Youpi" إسرائيل بأنها دولة غير قانونية وقارنتها بكوريا الشمالية، حسبما ذكرت قناة " i24news".

كما لفتت المجلة انتباه السفيرة الإسرائيلية لدى فرنسا أليز بن نون، ووصفت هذا التصرف بـ"الصادم"، وأشارت إلى أن المنشور يثير مشاعر معادية للسامية.

وذكرت المجلة أن العالم يعترف بـ197 "دولة"، ومن بينها فرنسا وألمانيا والجزائر وغيرها. كما أشارت المجلة إلى أن هناك "دول" ليس معترف بها من قبل الجميع، مثل إسرائيل وكوريا الشمالية.

وقد وصف رئيس مجلس المنظمات اليهودية في فرنسا فرنسيس كليفة في محادثة مع "i24news" منشور المجلة بـ"التحريف السياسي". وكانت الأمم المتحدة قد اعترفت في عام 1948 بإسرائيل كدولة مستقلة. وطالب رئيس مجلس المنظمات اليهودية المجلة بتصحيح الخطأ وشرح ما تشكله إسرائيل في العدد التالي.

Choquée par ce mensonge enseigné à des enfants. Une telle réthorique ne peut qu'inciter à l'antisionisme, indissociable de l'#antisemitisme comme l'a rappelé le Président français @EmmanuelMacron pic.twitter.com/X0KBrGfknl — Aliza Bin Noun (@AlizaBinNoun) December 24, 2017

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