ميلانيا ترامب تقطع شجرة تاريخية في البيت الأبيض

واتخذت ميلانيا ترامب قرارها بقطع الشجرة بعد أن واستدعى البيت الأبيض العديد من الخبراء في المؤسسة الوطنية للمشاتل والتشجير الأمريكية، للوقوف على حالة الشجرة.
وأعد الخبراء تقريرًا عن حالة الشجرة أوردوا فيه أنها تعاني من تلفيات كبيرة، وهي باقية في الوقت الحالي فقط بمساعدة عوامل خارجية بدونها لكانت سقطت منذ سنوات، لكن أحد الدعائم المساعدة على بقاء الشجرة أصابه التلف وبالتالي لا يمكن الإبقاء عليها.
يذكر أن تلك الشجرة عاصرت العديد من الرؤساء الأمريكيين، وتوجد على الجانب الغربي للبيت الأبيض، وتطل على الطابقين الأول والثاني للمقر الرئاسي الأمريكي.
وأضافت السي إن إن أن السيدة الأمريكية الأولى قررت الأمر بقطع الشجرة بعد الوقوف على حالتها، وسيتم تنفيذ الأمر في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.
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