ميلانيا ترامب تقطع شجرة تاريخية في البيت الأبيض

قررت ميلانيا ترامب، قرينة الرئيس الأمريكي، إزالة أقدم شجرة في حديقة البيت الأبيض، وذلك بعد ثبوت وجود تلفيات خطيرة بها.

© REUTERS/ Lucas Jackson ميريل ستريب تتحدى البيت الأبيض

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن الشجرة، المقرر قطعها، يبلغ عمرها نحو 200 عام حيث زراعها أندرو جاكسون، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق عام 1828.

واتخذت ميلانيا ترامب قرارها بقطع الشجرة بعد أن واستدعى البيت الأبيض العديد من الخبراء في المؤسسة الوطنية للمشاتل والتشجير الأمريكية، للوقوف على حالة الشجرة.

وأعد الخبراء تقريرًا عن حالة الشجرة أوردوا فيه أنها تعاني من تلفيات كبيرة، وهي باقية في الوقت الحالي فقط بمساعدة عوامل خارجية بدونها لكانت سقطت منذ سنوات، لكن أحد الدعائم المساعدة على بقاء الشجرة أصابه التلف وبالتالي لا يمكن الإبقاء عليها.

يذكر أن تلك الشجرة عاصرت العديد من الرؤساء الأمريكيين، وتوجد على الجانب الغربي للبيت الأبيض، وتطل على الطابقين الأول والثاني للمقر الرئاسي الأمريكي.

وأضافت السي إن إن أن السيدة الأمريكية الأولى قررت الأمر بقطع الشجرة بعد الوقوف على حالتها، وسيتم تنفيذ الأمر في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.