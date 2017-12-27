دراما في عائلة ريهانا (صور)

توفي ابن عم المغنية الأمريكية ريهانا، تافون كايزين ألين، البالغ من العمر 21 إثر الإصابة بالرصاص في جزيرة باربادوس.

سبوتنيك. وتوفي شقيق ريهانا بعد ساعات قليلة من الاحتفال بعيد الميلاد معا.

قتل الشاب على يد مجهولين في منطقة سانت مايكل. وتلقى عدة طلقات في ظهره.

وتم نقل ألين فورا إلى مستشفى، لكنه توفي بعد ساعات قليلة.