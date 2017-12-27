شابة يابانية تتجمد حتى الموت لسبب غريب

وأضافت الشرطة أن ياسوتاكا كاكيموتو (55 عاما) ويوكاري كاكيموتو (53 عاما) اعترفا بأنهما كانا يطعمان ابنتهما مرة واحدة في اليوم وأبقياها في غرفة مساحتها ثلاثة أمتار مربعة لنحو 15 عاما.
ونسبت الشرطة إلى الأبوين القول "ابنتنا كانت مريضة عقليا واعتبارا من سن 16 أو 17 عاما أصبحت عنيفة لذا أبقيناها داخل الغرفة".
ورغم تغير مواقف الرأي العام في اليابان فإن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية أو إعاقات جسدية وكذلك أسرهم ما زالوا يعانون من وصمة، وفقا لـ"رويترز".
وقالت الشرطة إن الأبوين وضعا نحو عشر كاميرات مراقبة خارج المنزل المكون من طابق واحد والذي كان محاطا بسور عال بارتفاع مترين.
وعثر الأبوان على ابنتهما ميتة في 18 ديسمبر/ كانون الأول لكنهما لم يبلغا عن الوفاة سوى يوم السبت. ونقلت الشرطة عنهما القول "أردنا أن نبقى مع ابنتنا".
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