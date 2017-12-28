بالفيديو... مغنية تونسية داخل المسجد الأقصى

شاركت الفنانة التونسية نوال غشام مع متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي صورا وفيديو من داخل المسجد الأقصى، خلال زيارتها إلى مدينة القدس.

ظهرت المطربة نوال غشام في مقطع فيديو من داخل المسجد الأقصى، حمدت فيه الله أن وفقها لزيارة الأقصى، وأعلنت كامل دعمها ودعم الشعب التونسي للقضية الفلسطينية، وتمنت أن يأتي اليوم الذي يدخل فيه العرب الأقصى دون أي حواجز.

يذكر أن غشام كانت قد نشرت صورة تجمعها بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، أرفقتها بتعليق قالت فيه: "اليوم كان لي شرف كبير، حيث تم استقبالي مع وفد مؤسسة سيدة الأرض من طرف السيد محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشريف".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في السادس من كانون الأول/ ديسمبر الجاري نقل سفارة بلاده من مدينة تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بها كعاصمة لإسرائيل.