إنستغرام يطلق خاصية المنشورات "الموصى بها"

أعلن موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام إطلاق خاصية جديدة، كان يجري تجربتها خلال الفترة الماضية، وهي خاصية المنشورات "الموصى بها" أو Recommended posts.

وقال موقع "تك كرانش" المعني بأخبار التكنولوجيا، إن الصفحة الرئيسية لدى مستخدمى إنستغرام سيظهر بها ما يعرف بالمنشورات الموصى بها، على أن يتم تمييز هذه المنشورات في قسم منفصل عن غيرها من المنشورات التقليدية التي تظهر على الصفحة الرئيسية.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها إنستغرام محتوى موصى به، حيث كان قد قدم من قبل قسم خاص قسم خاص باستكشاف المشنورات ومقاطع الفيديو الموصى بها.

وكان موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قد أكد إطلاق، بشكل تدريجي، ميزة تسمح للمستخدمين بنشر قصص إنستغرام عبر قصص فيسبوك، لما لها من شعبية كبيرة بين مستخدمي تطبيق مشاركة الصور (انستغرام).

وظهر خيار نشر قصص انستغرام ضمن قصص فيسبوك للمستخدمين في الولايات المتحدة، وسوف يحصل جميع مستخدمي الموقع حول العالم على هذا الخيار بشكل تدريجي، ما عدا الأنشطة التجارية.