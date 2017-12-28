دبي تستعد للسنة الجديدة بحدث يدخلها موسوعة "غينيس"

تعتزم شركة "إعمار" الإماراتية تسجيل رقم قياسي تستطيع من خلاله دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية خلال فترة احتفالات رأس السنة في مدينة دبي.

© Fotolia/ Andreas Edelmann دبي تفتتح حديقة بقيمة مليار درهم (فيديو)

الشركة الإماراتية تعتزم استقبال العام الجديد بعروض ضوئية " Light Up 2018 "لاستقبال العام الجديد في وسط مدينة دبي محاولة رسمية لدخول سجل "غينيس" للأرقام القياسية وتحقيق إنجاز عالمي.

وتسلط احتفالية "Light Up 2018" الضوء على إنجازات الإمارات، وستغطي الاحتفالات مختلف أرجاء وسط مدينة دبي على أن يكون "برج خليفة" المحور الرئيسي للأمسية مع عروض غير مسبوقة بكل معنى الكلمة.

وتتعاون "إعمار" بشكل وثيق مع العديد من الهيئات الحكومية والخاصة في تنظيم الحدث، حيث سيتم تخصيص منصات للمشاهدة في "حديقة البرج" و"ساوث ريدج" وعلى امتداد "بوليفارد محمد بن راشد"،

إضافة إلى منصة مشاهدة تتسع لـ 100 شخص ستكون مخصصة لأصحاب الهمم، حسبما نقل الموقع الرسمي للشركة.

وتنطلق احتفالات "Light Up 2018" عند الساعة 5 مساء مع عروض "نافورة دبي" والموسيقى التي يقدمها الدي جيه، وتستمر لغاية الساعة 1 بعد منتصف الليل.