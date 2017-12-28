بالفيديو والصور...اصطياد مخلوق بحري مخيف

وتناقلت وسائل إعلام غربية عددا من الصور ومقاطع الفيديو للمخلوقات الغريبة التي قام باصطيادها فودرتسوف.
WTF? pic.twitter.com/we7D7gwGZU— Роман Федорцов (@rfedortsov) December 27, 2017
وأصبح فودرتسوف نجما عبر موقع التواصل "تويتر"، بعد نشره صورا للمخلوقات الغريبة التي اصطادها من الساحل الشمالي الغربي لروسيا، والتي ضمت أحد المفصليات ذات الثمانية أرجل، وكذلك سمكة بأسنان مدببة تشبه الخناجر الصغيرة، كما امتلكت سمكة أخرى أجنحة، وطغى المظهر الغريب على الأخريات.
Quick rise from the depths pic.twitter.com/XMs8PaMLya— Роман Федорцов (@rfedortsov) December 17, 2017
حيث أثبتت الصور بأن المخلوقات الغريبة التي يمكن أن تداهمنا في الكوابيس تعيش أسفلنا في قاع البحار.
I hope you’re not eating at this moment)— Роман Федорцов (@rfedortsov) December 13, 2017
Надеюсь Вы не кушаете в данный момент) pic.twitter.com/VqBeXAPp1E
My new photo of #frilledshark pic.twitter.com/PaGQVB8gpj— Роман Федорцов (@rfedortsov) December 2, 2017
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