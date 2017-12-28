بالفيديو والصور...اصطياد مخلوق بحري مخيف

نشر الصياد الروسي، رومان فودرتسوف، مقطع فيديو على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لمخلوق بحري غريب.

وتناقلت وسائل إعلام غربية عددا من الصور ومقاطع الفيديو للمخلوقات الغريبة التي قام باصطيادها فودرتسوف.

وأصبح فودرتسوف نجما عبر موقع التواصل "تويتر"، بعد نشره صورا للمخلوقات الغريبة التي اصطادها من الساحل الشمالي الغربي لروسيا، والتي ضمت أحد المفصليات ذات الثمانية أرجل، وكذلك سمكة بأسنان مدببة تشبه الخناجر الصغيرة، كما امتلكت سمكة أخرى أجنحة، وطغى المظهر الغريب على الأخريات.

Quick rise from the depths pic.twitter.com/XMs8PaMLya — Роман Федорцов (@rfedortsov) December 17, 2017

حيث أثبتت الصور بأن المخلوقات الغريبة التي يمكن أن تداهمنا في الكوابيس تعيش أسفلنا في قاع البحار.

I hope you’re not eating at this moment)

Надеюсь Вы не кушаете в данный момент) pic.twitter.com/VqBeXAPp1E — Роман Федорцов (@rfedortsov) December 13, 2017



