فنان من غزة يلجأ لبيع مشغولات بأصداف البحر بعد أن فقد عمله

يجد رجل من غزة المواد التي ينفذ بها أعماله الفنية أثناء سيره على شاطئ المتوسط في مدينة غزة.

يستخدم ماهر عياش (28 عاما) الزلط وقواقع البحر وغيرها من المواد التي يجدها على الشاطئ في تصميم مشغولات فنية فريدة من نوعها بدأ في بيعها بعد أن فقد عمله منذ أربع سنوات. بحسب وكالة "رويترز".

© AP Photo/ Ariel Schalit ما هي الرسالة التي وجهها الجيش الإسرائيلي لأهالي قطاع غزة

ويقول عياش "أذهب إلى شاطئ البحر وأقوم بجمع الزلط والزلف والأشياء النادرة واللي بدي أشكل فيها اللوحة اللي أنا مخطط إلها. طبعا بروح على البيت في ورشتي في المكان اللي أنا فيه، وأبدا إيش؟ أشكل في الزلط على اللوحة إللي بدي أجمعها".

وكسب العيش صعب في القطاع الساحلي الواقع بين إسرائيل ومصر. ولأسباب أمنية تسهم الدولتان في زيادة المحن في القطاع عبر فرض قيود صارمة على حركة الناس والبضائع عبر الحدود.

وتفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن نحو 80 في المئة من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات مع ارتفاع معدل البطالة بين الشبان إلى مستوى 60 في المئة من نحو 35 في المئة قبل خمس سنوات.

ودفع ذلك البعض إلى إيجاد بدائل إبداعية للوظائف التقليدية.

© REUTERS/ MOHAMMED SALEM مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي غزة

ويقول عياش إنه يعتمد بدرجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في تسويق أعماله.

وتابع "أسعار اللوحات تتفاوت من 20 دولارا إلى 100 دولار، طبعا أنا بسوق هذه اللوحات الفنية من خلال السوشيال ميديا (مواقع التواصل الاجتماعي)، الفيسبوك (وصفحة) "ماهر عياش ديكور" على تويتر، وعلى انستغرام".

يقول عياش الذي شارك في عدة معارض على مستوى القطاع إنه يتمنى أن تصل منتجاته إلى معارض على مستوى العالم.